Война есть?': Безуглая загремела в скандал - дала странный совет украинцам в Пасху

Народный депутат Марьяна Безуглая вызвала целый шквал обсуждения после совета украинцам не фотографировать паску на Пасху.
В своем Facebook депутат объяснила, что фото счастливых моментов могут якобы обидеть военных.
"Некоторые люди считают приемлемым демонстрировать паски и домашний уют в это время? Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы пекли паску у себя в тылу во всех ракурсах? Когда знакомые военные приезжают в Киев, то часто жалуются, а вы не...ели? Война есть?" - написала Безуглая.видео дня
Пост вызвал оживленную дискуссию в соцсетях. В частности, депутату указали, что среди украинцев есть и те, "кто видит в этом отдушину", другие возмутились - мол, Безуглая вместо этого предлагает "сесть и рыдать и рвать на себе волосы".
Марьяна Безуглая - скандалы с участием депутата
В конце ноября Марьяна Безуглая опубликовала критический пост о главнокомандующем Валерии Залужном, в котором обвинила тогда еще главкома в отсутствии "плана" боевых действий на 2024 год.
Это вызвало у общества волну возмущения. Саму депутата призвали "выбросить" из "оборонного" комитета. И хотя постановление об увольнении Безуглой и было зарегистрировано в Раде 27 ноября, на заседании ВР 19 января парламентарии даже не смогли собрать голосов, чтобы вынести предложение на голосование.
Среди прочего, Безуглая также призвала мобилизовать в армию женщин.
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