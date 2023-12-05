'Это касается и женщин': Безуглая призвала мобилизовать волонтеров на фронт

По словам народного депутата, времена волонтерства в Украине должны закончиться в 2024 году, а все обязанности на себя должно перенять государство.

https://glavred.info/politics/eto-kasaetsya-i-zhenshchin-bezuglaya-prizvala-mobilizovat-volonterov-na-front-10522447.html Ссылка скопирована

Безуглая призвала отправить волонтеров на фронт/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Международный день волонтеров, народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая высказала предложение отправить всех волонтеров Украины, включая женщин, на фронт. Об этом она написала в своем Facebook.

Безуглая выразила мнение, что лучшим волонтерством в 2024 году является присоединение к Вооруженным Силам Украины. Она отметила, что личный опыт мобилизации в 2015 году дал ей понимание важности такого вклада.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, Да я же доначу, Я волонтер, Я держу фронт здесь? Поэтому и написала: Лучшее волонтерство 2024-прийти в ВСУ. Это касается и женщин", - завила нардеп. видео дня

Скриншот

Перед этим, народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая отметила, что время волонтеров должно закончиться в 2024 году.

Свою позицию она объяснила тем, что обязанность государства обеспечить все необходимое, в то время как обязанность всех граждан Украины - уплатить на это налоги.

"Лучшее волонтерство сегодня - прийти в ВСУ. P.S. Народ - это государство. Какой народ, такое и государство", - резюмировала народный депутат.

Скриншот

Скандалы вокруг нардепа Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая, нардеп от Слуги народа и член Комитета национальной безопасности, выразила недовольство тем, что, по ее мнению, военное руководство, во главе с Валерием Залужным, не представило планов на 2024 год и, по ее словам, "должно идти".

После этого народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз инициировала увольнение Марьяны Безуглой, депутата от фракции "Слуга народа", с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля из-за ее скандальных заявлений в отношении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.