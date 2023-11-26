Нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в сети

Тезис о якобы расколе между Зеленским и Залужным распространяли российские пропагандисты.

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Это уже не первый скандал, в который попадает Безуглая / Коллаж Главреда. Фото: facebook.com/m.bezuhla, УНИАН

Нардеп от Слуги народа, член Комитета нацбезопасности Марьяна Безуглая пожаловалась, что военное руководство в лице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы не предоставило ей планов на 2024 год, поэтому "должно уйти".

Претензии Безуглой касались того, что военные не ответили на вопросы комитета относительно бригад, ротаций и турникетов.

"Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им надо собирать не менее 20 тыс граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на ставке так и в парламенте при планировании бюджета на 2024", - заявила Безуглая. видео дня

"Слуга" подтвердила, что об этом шла речь во время непубличной дискуссии, но "напряжение нарастало".

"И сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без единого предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", - написала она.

Как отреагировала сеть

Сеть восприняла предложение Безуглой оставить Залужного острыми замечаниями и оценкой деятельности самой нардепши.

Соучредитель OSINT-ресурса InformNapalm Роман Бурко назвал пост Безуглой "очередной информационной провокацией, которая носит признаки спланированной ИПсО в интересах определенных политических групп и играет на руку стране-агрессору РФ".

"Ее действия периода полномасштабного вторжения указывают, что ей не только нельзя доверять какие-то военные планы, но и напротив - ее надо как можно дальше держать от армии и разведки, потому что она методично и целенаправленно ведет подрывную деятельность, которая расшатывает устойчивость украинской армии и Украины в целом в условиях войны", - написал эксперт.

Такое же суждение выразила медиаэксперт, автор книги "Як не стати овочем" Оксана Мороз.

"Марьяна, вы системно пытаетесь выбить из под себя стул на котором сидите. Дискредитировать людей, которые вас защищают. Марьяна, ваши слова использует российская пропаганда и своим ресурсом усиливает дискредитационный эффект", - обратилась она к нардепу.

А эксперт Института мировой политики Евгений Магда назвал действия Безуглой "буллингом в школе".

"Надеюсь, борьба против #безуглинга будет быстрее и эффективнее", - отметил Магда.

Скандал вышел за рамки Facebook. В частности, на слова Безуглой отреагировали военные авторитеты. Так, "азовец" Илья Самойленко ("Гэндальф") в Twitter заявил, что продолжается "целенаправленная инфоатака на Залужного", а депутатшу обвинил в сливе позиции украинских сил.

"Она либо саботажник, либо агент врага", - подытожил Самойленко.

Россия разгоняет ИПСО о "конфликте" Зеленского и Залужного

Российские пропагандисты уже длительное время пытаюся внушить общественности мнение о якобы существующем конфликте внутри военно-политического руководства Украины. В частности, продолжается "вброс" о "конфликте" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что единственная цель Зеленского и Залужного заключается в совместной победе над врагом.

"Дезинформацией со стороны агрессора" назвал "конфликт" и советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Безусловно, подчиненный не может спорить с руководством, за исключением если ведется дискуссия в рамках Ставки или военного кабинета... Между Верховным главнокомандующим и главнокомандующим всегда все вопросы решаются в рамках дискуссии, в которой участвует определенное количество людей", - отметил Подоляк.

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