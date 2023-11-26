Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

Нельзя исключать сценария, при котором развязанная Россией война выйдет за пределы южных и восточных регионов Украины. Ситуация возможна, если враг продолжит наращивать оружие и совершенствовать свои технологии при помощи Ирана и КНДР. Украинские войска готовятся к такому варианту. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
В интервью ABC News он рассказал, что украинские воины строят оборонительные рубежи, минируют территории и тренируют личный состав на случай повторного военного вторжения с севера.
"Мы готовимся к этому (вторжению РФ с севера). Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и тренируем наши силы", - отметил Наев.видео дня
Также генерал акцентировал внимание на том, что в нынешней войне все решают технологии.
"Технологии имеют решающее значение. На цель, по которой по старым советским технологиям нужно было потратить 100 снарядов – с помощью западных технологий теперь нужно гораздо меньше, и это измеряется в цифрах до десяти, поэтому технологии всегда перевешивают количество", - сказал Наев.
Кроме того, он предупредил об опасности сокращения военной помощи со стороны Запада. Однако ВСУ, даже в такой ситуации, продолжат свою борьбу.
"Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. РФ получает свои ресурсы с помощью оси зла – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства ПВО, противопоставляем РФ их ресурсы. Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что имеем", - подчеркнул Сергей Наев.
Война России против Украины
Россия накопила ракеты для ударов по Украине, сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты производили их, в том числе, и летом. Сейчас враг накопил около 900 ракет, некоторые из них базируются в захваченном Крыму.
Россия готовится к 10-15 годам затяжной войны, считает полковник армии Британии в отставке Глен Грант. С точки зрения эксперта, Россия "надеется", что Запад рано или поздно прекратит поддерживать Украину и конфликт пойдет по "корейскому сценарию".
Войска РФ штурмуют с флангов, в лобовую, и пытаются оцепить Авдеевку, рассказал глава местной военной администрации Виталий Барабаш. Оккупанты не могут взять город, поэтому принялись его уничтожать.
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