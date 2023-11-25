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Россия накопила ракеты для ударов по Украине: в ВСУ узнали об их количестве

Андрей Ганчук
25 ноября 2023, 13:19
Каждый месяц оккупанты РФ применяют по территории Украины несколько десятков своих ракет, сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат, ракеты Калибр
Мы видим больше Х-59, Х-31, но есть и Искандер-М и Искандер-К, - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия летом продолжала производить ракеты. Оккупанты накопили их в количестве до 900 единиц. Каждый месяц враг использует несколько десятков ракет для ударов по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне летом продолжали производить ракеты. На их балансе может быть до 900 высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

"Если в итоге считать, более 100 ракет каждого летнего месяца примерно использовала. Уже в осенние месяцы прошедших таких интенсивных обстрелов ракетами не было. Мы видим больше Х-59, Х-31. Но есть тоже Искандер-М, Искандер-К", - отметил Игнат.

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Также он подчеркнул, что согласно информации Генерального штаба и Воздушных сил, оккупанты применяют несколько десятков ракет по Украине в месяц. Определенное количество ракет может находиться в оккупированном Крыму.

Атака России на Киев

Массированную атаку на Киев совершили российские оккупационные войска в ночь на 25 ноября. В двух районах столицы упали обломки беспилотников.

"В результате сбития вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

В Соломенком районе Киева были повреждены окна в квартирах.

"В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин", - сообщил Кличко.

В Днепровском районе осколки вражеских дронов упали на многоэтажный дом. Работали спасатели.

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крылатые ракеты войска России война России и Украины Юрий Игнат
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