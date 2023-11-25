Массированная атака на Киев: люди под завалами многоэтажки, есть пострадавшие

В жилом доме в Соломенском районе Киева в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.

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Массовая атака на Киев / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот Shahed-136

В ночь на 25 ноября Россия устроила массовую атаку на Киев.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время ночной атаки россиян на столицу в двух районах Киева упали обломки беспилотников.

В результате возник пожар в детском саду. Кроме того, обломки от "Шахедов" устроили пожар и разрушения в многоэтажке в Соломенском районе столицы.

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"В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщил мэр Киева.

Пожар в детском саду

В следствие падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории детского сада.

"В результате сбития вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Взрывами повреждено несколько домов в Соломенском районе

По словам Попко, в Соломенском районе в некоторых домах зафиксировано повреждения окон в квартирах.

"В результате сбития вражеских БПЛА в Соломенском районе, в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах. Находитесь в укрытиях, держитесь подальше от окон и стекла. Боевая работа сил ПВО продолжается", - сообщил Попко.

"В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин", - сообщил мэр Киева.

По состоянию на 6:48 начальник КГВА Попко сообщил об возгорании нежилого помещения.

"В результате отражения атаки вражеских БпЛА на Киев, в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 м2. Информация о пострадавших уточняется. Атака вражеских дронов еще не закончилась. Находитесь в укрытиях до отбоя", - написал Попко.

Взрывы в Киеве / скриншот

Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Днепровском районе

Мэр Киева Кличко сообщил, что обломки беспилотника упали на многоэтажный дом. Спасатели и медики едут на место.

"В Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажное здание. Спасатели и медики следуют на место", - написал мэр.

Сергей Попко добавил, что началось задымление верхних этажей многоэтажки.

"В результате падения обломков сбитых воздушных целей, в Днепровском районе города есть задымление на верхних этажах многоэтажки", - написал Попко.

Позже Виталий Кличко сообщил, что в многоэтажке в Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа.

"Возгорания нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома", - добавил он.

Кличко про атаку на Киев / скриншот

Обломок беспилотника рухнул на многоэтажку в Голосеевском районе

"В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели следуют на место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Атака на Киев / скриншот

Напомним, 19 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений - постоянно меняли векторы движения по маршруту.

Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Глареду оценил угрозу появления у оккупантов новых беспилотников. Он обратил внимание на то, что ранее Иран анонсировал появление дронов Shahed с турбореактивными двигателями.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, какая ситуация с использованием дронов в ходе боевых действий в Украине. По его словам, Украина находится в лучшей позиции по вопросу дронов по сравнению с РФ, ведь ВСУ пользуются помощью Запада.

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