Массированная атака на Киев: люди под завалами многоэтажки, есть пострадавшие

В ночь на 25 ноября Россия устроила массовую атаку на Киев.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время ночной атаки россиян на столицу в двух районах Киева упали обломки беспилотников.
В результате возник пожар в детском саду. Кроме того, обломки от "Шахедов" устроили пожар и разрушения в многоэтажке в Соломенском районе столицы.
"В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщил мэр Киева.
Пожар в детском саду
В следствие падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории детского сада.
"В результате сбития вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Взрывами повреждено несколько домов в Соломенском районе
По словам Попко, в Соломенском районе в некоторых домах зафиксировано повреждения окон в квартирах.
"В результате сбития вражеских БПЛА в Соломенском районе, в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах. Находитесь в укрытиях, держитесь подальше от окон и стекла. Боевая работа сил ПВО продолжается", - сообщил Попко.
"В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин", - сообщил мэр Киева.
По состоянию на 6:48 начальник КГВА Попко сообщил об возгорании нежилого помещения.
"В результате отражения атаки вражеских БпЛА на Киев, в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 м2. Информация о пострадавших уточняется. Атака вражеских дронов еще не закончилась. Находитесь в укрытиях до отбоя", - написал Попко.
Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Днепровском районе
Мэр Киева Кличко сообщил, что обломки беспилотника упали на многоэтажный дом. Спасатели и медики едут на место.
"В Днепровском районе обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажное здание. Спасатели и медики следуют на место", - написал мэр.
Сергей Попко добавил, что началось задымление верхних этажей многоэтажки.
"В результате падения обломков сбитых воздушных целей, в Днепровском районе города есть задымление на верхних этажах многоэтажки", - написал Попко.
Позже Виталий Кличко сообщил, что в многоэтажке в Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа.
"Возгорания нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома", - добавил он.
Обломок беспилотника рухнул на многоэтажку в Голосеевском районе
"В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Спасатели следуют на место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Напомним, 19 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы. Беспилотники запустили несколькими группами с разных направлений - постоянно меняли векторы движения по маршруту.
Ранее военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Глареду оценил угрозу появления у оккупантов новых беспилотников. Он обратил внимание на то, что ранее Иран анонсировал появление дронов Shahed с турбореактивными двигателями.
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, какая ситуация с использованием дронов в ходе боевых действий в Украине. По его словам, Украина находится в лучшей позиции по вопросу дронов по сравнению с РФ, ведь ВСУ пользуются помощью Запада.
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