В РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым: говорят, что сбили 13 БПЛА

Беспилотники якобы атаковали не только оккупированный Крым, но и Волгоградскую область России.

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В РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин

Минобороны страны-агрессора России пожаловалось, что на временно оккупированный Крым в ночь на пятницу, 24 ноября, была совершена массированная атака дронами. В то же время российское оборонное ведомство традиционно похвасталось тем, что оккупанты якобы "сбили все беспилотники".

В РФ говорят, будто над полуостровом были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов. Но дроны, по их словам, летали не только над Крымом, но и над Волгоградской областью России. Над территорией РФ якобы были сбиты 3 беспилотника.

В сети в ночь на пятницу на взрывы жаловались жители Джанкоя. Кое-кто из пользователей поверил в версию оккупантов о "работе ПВО", но кое-кто говорил, якобы было "семь прилетов".

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Однако в российском Минобороны традиционно отчитались, якобы речь не идет ни о каких попаданиях, а ночные взрывы были именно "работой ПВО". Также в российском оккупантском ведомстве цинично заявили, будто Украина ударом дронов хотела осуществить "террористическую атаку на российские объекты".

Взрывы в Крыму

Напомним, 21 ноября СМИ сообщали о взрывах в Крыму. Ряд украинских СМИ и крымских пабликов сообщили о взрывах на западе Крыма 21 ноября. Вместе с тем, оккупационные "власти" утверждали, что все это – фейк, а в регионе якобы все хорошо.

В Крыму в ночь на 22 ноября прогремели мощные взрывы. В минобороны страны-оккупанта заявили, что утром на территорию Крыма прорвались три беспилотника. Оккупанты отчитались о том, что их "ПВО" якобы справилась с дронами.

Также ранее сообщалось, что ударом морских дронов уничтожен командир десантного катера РФ проекта "Серна". Денис Никитин был ликвидирован в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов.

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