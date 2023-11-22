Атака беспилотников с воздуха и с моря: в Крыму ночью прогремели мощные взрывы

В минобороны страны-агрессора РФ заявили о том, что утром 22 ноября Крымский полуостров якобы атаковали ударными беспилотниками.
Оккупанты уже отчитались о том, что их "ПВО" справилась с дронами. Об этом говорится в сообщении МО РФ в Telegram.
Кроме того, в минобороны страны-оккупанта заявили, что утром на территорию Крыма прорвались три беспилотника, которые якобы удалось ликвидировать силам российской противовоздушной обороны.
Что известно об атаке морскими дронами
В то же время, в МО РФ заявили о якобы уничтожении четырех безэкипажных катеров в западной части акватории Черного моря.
По информации оккупантов, безэкипажные катера двигались в направлении временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Крыма
Ранее СМИ сообщили о взрывах в Крыму. Ряд украинских СМИ и крымских пабликов сообщили о взрывах на западе Крыма 21 ноября. Вместе с тем, оккупационные "власти" утверждают, что все это - фейк, а в регионе якобы все в порядке.
Напомними, ранее сообщалось о том, что ВСУ также регулярно бьют по аэродромам оккупантов в Крыму и атакуют портовую инфраструктуру, которую использует Черноморский флот.
Как сообщалось ранее, Украина намерена освобождать Крымский полуостров военным путем. При этом возможность разрушить Крымский мост у ВСУ уже появилась, ранее подтвердил военный эксперт Владисав Селезнев.
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