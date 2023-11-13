У ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост: эксперт раскрыл подробности

Для поражения Керченского моста необходимо одно условие.

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Крымский мост будет разрушен / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

ВСУ способны имеющимся вооружением разрушить Крымский мост, подтвердил в интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

Селезнев в этом контексте вернулся к случаю поражения ракетами SCALP / Storm Shadow российского "Аскольда", находившегося на территории завода "Залив" в Керчи.

"Дело в том, что на одной широте с заводом находятся сооружения Керченского моста.Если украинская авиация способна запускать SCALP на такое расстояние и способна разрушить часть инфраструктуры завода "Залив" и "Аскольд", соответственно, мы имеем технические возможности и для поражения Керченского моста", - объяснил Селезнев. видео дня

При этом для разрушения Крымского моста необходима массированная ракетная атака, потому что враг имеет мощную сеть ПВО.

"Ну и, конечно, нужны те же ракеты. Имеем ли мы достаточное количество таких ракет-неизвестно", - добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Удары по российскому флоту

В субботу, 4 ноября, в оккупированной Керчи прогремели новые взрывы. Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре судостроительного завода "Затока" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей российского Черноморского флота.

В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ Аскольд проекта 22800 Каракурт. Олещук подтвердил поражение.

Как писал Главред, в ночь на 30 октября ВСУ ударили по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма. Ранения получили якобы 17 российских военнослужащих, а также было повреждено пять автомобилей, одна из машин уже не подлежит восстановлению.

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