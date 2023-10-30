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Ночная атака на Крым: под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены

Анна Ярославская
30 октября 2023, 10:28
Около трех часов ночи была совершена ракетная атака по базе российских оккупантов рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма.
Крым, ATACMS
В РФ утверждают, что Крым был атакован ракетами ATACMS / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия, соцсети

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября гремели взрывы. Российские паблики полагают, что полуостров был атакован ракетами ATACMS. Среди российских военных 17 человек ранены, повреждены 5 единиц техники.

Как сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, около трех часов ночи была совершена ракетная атака по этой базе российских оккупантов - удар был нанесен по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе полуострова.

Оленевка в Крыму - карта
Оленевка в Крыму - карта / google.com/maps

Утверждается, что ранения получили 17 российских военнослужащих, а также были повреждены пять автомобилей, и одна из машин уже не подлежит восстановлению.

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Telegram-канал Baza пишет, что "два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из них был уничтожен, второй развернулся и уплыл".

"По данным Базы, катеры обнаружили в акватории Чёрного моря около 3:30 ночи на удалении 8 километров от Севастополя. По надводным беспилотникам открыли огонь — в один из них попали и затопили, второй развернулся и уплыл в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Также российский Telegram-канал утверждает, что Крым был атакован ракетами.

"Предположительно, ВСУ выпустили ракету дальнего действия ATACMS (их предоставляют США). Пострадали 17 человек и 5 единиц техники", - передает Baza.

Что говорят в ВМС ВСУ

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона не подтвердил, но и не опроверг данные об атаке на базу ПВО РФ в оккупированном Крыму этой ночью. Офицер призвал дождаться официальных сообщений на этот счет.

"Следует дождаться официальных сообщений по этому поводу. Что касается непосредственно так называемого Крымского моста, то РФ его перекрывает из-за любой опасности, когда они ее видят. Здесь ничего нового мы не увидим", - говорит он.

Также Плетенчук добавил, что по поводу боевого применения - "следует все же дождаться официальных сообщений на эту тему".

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Севастополе в ночь на 30 октября было громко - раздались взрывы. Местный гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников. По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

Напомним, еще одно судно оккупационного Черноморского флота РФ подорвалось в захваченном Россией Севастополе. Повреждения в результате подрыва получил большой гидрографический катер Владимир Козицкий, предназначенный для поиска морских мин.

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