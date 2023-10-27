Повалил дым после мощного взрыва: в Севастополе подорвалось еще одно судно ЧФ

БГК Владимир Козицкий подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где медленно "нарезал круги".

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Владимир Козицкий подорвался на рейде / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Еще одно судно оккупационного Черноморского флота РФ подорвалось в захваченном Россией Севастополе.

Повреждения в результате подрыва получил большой гидрографический катер Владимир Козицкий ЧФ, предназначенный для поиска морских мин, сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Как рассказали очевидцы, судно внезапно подорвалось на внешнем рейде Севастопольской бухты, где медленно "нарезало круги" последние несколько дней.

видео дня

"Сообщают, что из машинного отделения повалил дым. К "закурившему" кораблю подогнали буксир и оттащили его в сторону Стрелецкой бухты", — подчеркивается в сообщении.

Отметим, что ранее в Сети сообщалось о "мощных вибрациях" в домах на севере Севастополя, но без звука взрыва. Не исключено, что это было вызвано подрывом российского судна.

Большой гидрографический катер Владимир Козицкий

Это большой гидрографический катер проекта 23040Г. Катер имеет длину 33 метра, предназначен для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, съёмки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тысяч метров.

БГК Владимир Козицкий оснащен гидрографическим комплексом, который состоит из системы высокоточного определения координат расположения катера, мареографа, гидролокатора бокового обзора, а также многолучевого и однолучевого эхолота.

БГК Владимир Козицкий / mil.ru

Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Севастополе прогремели сильные взрывы. При этом в районе Казачьей бухты был виден столб дыма. В Сети также опубликовали видео прилета. В результате произошел мощный взрыв, который попал на видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Севастополе звучали взрывы и стрельба. В оккупационной администрации города заявили, что Черноморский флот РФ якобы отбивает "возможную подводную атаку".

Напомним, ранее в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля "Павел Державин" получил повреждения также военный буксир РФ "Николай Муру".

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