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Мощные взрывы и огромное зарево: в Севастополе рассказали о прилетах

Алексей Тесля
22 октября 2023, 21:05 обновлено 22 октября, 21:11
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, а взрывы слышали в районе Казачьей бухты.
севастополь
В Севастополе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, Фото: pixabay, скриншот

В захваченном РФ Севастополе прогремели сильные взрывы вечером в воскресенье, 22 октября.

При этом в районе Казачьей бухты был виден столб дыма. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

В Сети также опубликовали видео прилета. В результате произошел мощный взрыв, который попал на видео.

видео дня

Обратим внимание, что перед этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Уточняется, что "в Севастополе взрывы, пуски и что-то загорелось в районе Казачьей бухты".

В то же время росСМИ подтверждают, что по оккупированному РФ Севастополю был нанесен удар.

Россияне заявили о якобы "сбитии" 2-3 ракет над Черным морем, однако есть сообщения о "хлопках" в районе Севастополя.

При этом громко было в Балаклаве и в районе Казачьей бухты.

Смотрите видео - в Севастополе рассказали о взрывах:

Screenshot
В Севастополе рассказали о мощных взрывах / Скриншот

Удары по оккупантвм РФ в Крыму

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Севастополе был поражен объект ЧФ РФ. Одна из ракет попала на территорию воинской части оккупантов агрессора России в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем, пишут журналисты.

Напомним, ранее в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля "Павел Державин" получил повреждения также военный буксир РФ "Николай Муру".

Как известно ранее Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.

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Севастополь взрыв война России и Украины
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