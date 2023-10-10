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"Армия Украины должна воевать асимметрично": эксперт рассказал о возможностях россиян

Юлия Куришко
10 октября 2023, 19:59 обновлено 10 октября, 20:23
Страна-агрессор Россия имеет большие ресурсы и за два месяца в определенной степени она способна восполнить свои потери, считает Рустамзаде.
'Армия Украины должна воевать асимметрично': эксперт рассказал о возможностях россиян
Рустамзаде оценил действия ВСУ на поле боя / коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

В интервью Главреду азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде рассказал, как оценивает действия сил обороны Украины на поле боя и какие возможности есть у российских войск.

Военный аналитик похвалил украинскую армию, которая в течение последних двух месяцев начала истощать российских оккупантов.

"Благодаря очень эффективной контрбатарейной борьбе сведен на нет главный козырь россиян - артиллерия. Выбиты ее ракетные системы залпового огня, это большое достижение. Войска РФ уже не могут решать свои задачи с помощью артиллерийского огня. Два месяца понадобилось войскам Украины, чтобы прийти к такому результату", - считает эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Россия имеет большие ресурсы и за два месяца в определенной степени она способна восполнить свои потери.

"Мы наблюдаем динамику в действиях украинских войск и возможности для дальнейшего развития. Тенденции верны, но не хватает масштаба и усиления динамики. Преимущество российской армии в том, что у нее большой мобилизационный ресурс. К тому же у вашего противника больше средств радиоэлектронной борьбы, и это мешает вам применять дроны. Впрочем, украинская армия превосходит россиян в артиллерии и понимании ситуации, потому что у вас лучше разведка", - отметил Рустамзаде.

Военный эксперт сообщил, что тенденция на войне в Украине меняется медленно, но изменения происходят в течение двух недель или месяца. Чтобы быть в тонусе и сохранять способности, украинским бойцам надо постоянно усиливать свои возможности.

"В то же время это не значит, что за месяц российская армия не будет сильнее, чем сейчас. Вы не потянете ведение симметричной войны, потому что противник - страна с более высоким военно-экономическим и демографическим ресурсом. Вам сам Бог велел воевать. Вы так и делаете, но сухопутные войска, которые являются основным компонентом противостояния на поле боя, очень долго к этому идут. Сухопутные войска могли бы прибегнуть к асимметричным способам ведения войны раньше, быстрее и в более широких масштабах", - добавил Рустамзаде.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Напомним, что ВСУ продвинулись возле ивового, Клещиевки и Андреевки. Оккупанты провели ограниченную неудачную наступательную операцию на Западе Запорожской области. Силы обороны отразили наступление к северу от Новопрокоповки.

в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте и планы россиян. Спикер ВСУ сообщил, что на Лимано-Купянском направлении интенсивность боевых столкновений несколько снизилась из-за осадков и ухудшения погодных условий.

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война в Украине контрнаступление ВСУ Агиль Рустамзаде
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