ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия за сутки выполнили 795 огневых задач.

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У ВСУ есть продвижение на юге / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Мелитопольском направлении, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он рассказал о том, что у украинских войск есть частичный успех западнее Вербового Запорожской области. Об этом украинский генерал написал в Telegram.

По его данным, за прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений, кроме того совершил 455 артобстрелов.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 795 огневых задач", - отметил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Всего потери врага составили 147 человек. У врага уничтожены:

2 танка;

3 ББМ;

одна артиллерийская система;

3 склада боеприпасов.

Сообщение А.Тарнавского / t.me/otarnavskiy

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмы, сообщил Александр Штупун.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ нацелились на освобождение крупных городов. Николай Маломуж спрогнозировал два направления, где ВСУ могут пойти вперед.

Ранее сообщалось, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. На Купянском и Лиманском направлениях россияне увеличили численность группировки до 1000 единиц. Возможно там половина всего потенциала, который имеет РФ.

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