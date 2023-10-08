Уничтожили 25 танков РФ: рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага

Рота ПТРК 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении уничтожила за четыре дня 25 танков россиян.
Об удачных действиях украинских защитников рассказали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.
Как пояснил эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Radio NV, россияне на этом направлении сосредоточили слишком много танков.
"Так получилось, что одна противотанковая рота из одной бригады в своей полосе ответственности за несколько дней уничтожила почти танковый батальон", - отметил он.
Собеседник уточнил, что на купянском и лиманском направлениях россияне увеличили численность бронетанковой группировки до 1000 единиц.
"Надо быть готовыми к тому, что с купянско-лиманского направления скоро пойдут впечатляющие цифры по количеству уничтоженных танков за определенные промежутки времени. Но при этом надо будет иметь в виду, что у россиян там сосредоточена, возможно, половина (если не больше) всего потенциала, который они имеют. <...> Дальше, к сожалению, будет более интенсивно, судя по всему", — добавил Киричевский.
Ранее сообщалось о том, что Украину танками поддерживает коалиция из 12 стран. В настоящее время 12 стран входят в танковую коалицию, которая поддерживает Украину, сообщают в украинском Минобороны.
Напомним, ранее сообщалось о том, что американские супер-танки Abrams уже в Украине. Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.
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