Домашнее средство из трёх недорогих ингредиентов может не только ароматизировать туалет, но и вызвать проблемы с сантехникой.

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Что нельзя класть в бачок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему нельзя заливать кондиционер для белья в бачок унитаза

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Как дольше сохранять свежесть в ванной комнате

Даже регулярная уборка ванной комнаты не всегда помогает избавиться от неприятного запаха. Высокая влажность, известковый налет, загрязнение сливных отверстий и недостаточная вентиляция могут стать причинами его появления. Главред расскажет подробнее.

В социальных сетях набирает популярность так называемый гостиничный трюк, который якобы помогает поддерживать свежесть в туалете после каждого смыва. Однако, как пишет венгерское издание KertVár, этот метод имеет существенные недостатки.

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Зачем кладут кондиционер для белья в бачок унитаза

Популярный в социальных сетях лайфхак предполагает использование трёх ингредиентов:

кондиционера для белья;

пищевой соды;

лимона.

Кондиционер для белья обеспечивает приятный аромат, пищевую соду используют для нейтрализации некоторых запахов, а лимон придает цитрусовую свежесть.

Специалисты предлагают смешивать эти ингредиенты в пластиковой бутылке, проделать в ней отверстия и поместить в бачок унитаза.

По замыслу, при каждом смыве небольшое количество ароматизированной жидкости будет попадать в чашу унитаза, обеспечивая приятный запах. Однако использовать этот метод не рекомендуется.

Видео о том, почему воняет в ванной комнате, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя заливать кондиционер для белья в бачок унитаза

Кондиционер для белья не предназначен для использования в сантехнике. Он может содержать ароматизаторы, поверхностно-активные вещества и другие компоненты, которые способны оставлять отложения внутри бачка и негативно влиять на его детали.

Особенно важна исправность сливного и наполнительного клапанов, а также резиновых уплотнителей. Если их герметичность нарушится, вода может начать постоянно протекать в чашу унитаза. Это приведет к излишним расходам воды и может потребовать ремонта сантехники.

Кроме того, смешивание пищевой соды и лимонного сока не гарантирует более эффективной очистки. При их взаимодействии происходит химическая реакция с выделением углекислого газа. Однако характерное шипение не свидетельствует об усилении очищающих свойств смеси.

Поэтому не стоит рисковать исправностью сантехники ради приятного аромата.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Если хочется освежить воздух в ванной комнате с помощью доступных средств, соду и лимон можно использовать по отдельности.

Несколько столовых ложек пищевой соды можно насыпать в небольшую открытую емкость и поставить в сухом месте, недоступном для детей и домашних животных. Сода способна нейтрализовать некоторые запахи, хотя её эффективность для освежения всего помещения ограничена.

Для создания приятного цитрусового аромата можно использовать свежую лимонную цедру. Её необходимо регулярно заменять, поскольку в условиях повышенной влажности она может заплесневеть.

Кондиционер для белья лучше использовать исключительно по его прямому назначению.

Как сделать приятный запах в доме инфографика / Главред

Почему в туалете постоянно неприятно пахнет

Если неприятный запах возвращается даже после тщательной уборки, стоит найти его истинную причину.

Чаще всего проблема может быть связана с накоплением отложений под ободком унитаза, загрязнением труднодоступных мест, неисправностью сантехники, пересыханием гидрозатворов или недостаточной вентиляцией.

Регулярная очистка чаши унитаза, его внешней поверхности и пола вокруг сантехники может быть значительно эффективнее, чем использование ароматизаторов.

Также важно проветривать ванную комнату, особенно после принятия душа или ванны. Чрезмерная влажность способствует появлению плесени, которая также может стать источником неприятного запаха.

Если запах канализации не исчезает даже после уборки, стоит обратиться к сантехнику. Для ароматизации помещения лучше использовать средства, специально предназначенные для ванной комнаты.

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