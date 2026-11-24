Глава Кремля также заявил, что отказ от российских энергоносителей обернется для Европы новыми проблемами.

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Путин пригрозил Украине неизбежным ответом на удары по НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления:

Путин пригрозил ответом за удары по объектам топливно-энергетического комплекса РФ

По его словам, Киев игнорирует призыв Трампа

Европе глава Кремля пообещал "больше проблем"

Глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что действия России в ответ на удары Сил обороны Украины по объектам топливно-энергетического комплекса неизбежны. Об этом российский лидер заявил во время совещания по развитию энергетического комплекса и экологической безопасности, цитирует российскийTelegram-канал"Смотри".

Глава Кремля подчеркнул, что о ответе России "должны знать все".

видео дня

"Ответные действия с нашей стороны неизбежны", - заявил Путин.

Путин признал, что ситуация на рынке нефтепродуктов в РФ "остается непростой". По его словам, после пиковых значений в начале октября цены на бензин в большинстве регионов России "в целом стабилизировались", а стабильность внутреннего топливного рынка якобы удалось сохранить.

Главной задачей на внутреннем рынке глава Кремля назвал обеспечение стабильных поставок и надежного снабжения топливом.

Чем Путин угрожает Европе

Отдельно Путин прокомментировал решение европейцев отказаться от российских энергоносителей. По его словам, попытки ограничить поставки российского топлива на внешние рынки будут иметь последствия для самих европейцев.

"Нефти и газа из России у них будет меньше, а проблем - больше", - сказал Путин.

Он также заявил, что Россия будет расширять рынки сбыта и сотрудничать с "надежными и предсказуемыми партнерами".

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Остановит ли Украина удары по НПЗ России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что Украина не планирует отказываться от ударов по российской энергетической инфраструктуре.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях (с обысками приходили в Fire Point, Vyriy, "Украинскую бронетехнику" и т. д.), ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул Загородний.

Говоря о последствиях атак, эксперт обратил внимание на цепную реакцию для аграрного сектора и бюджета РФ.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет. Перекрыто судоходство в Азовском море, а это означает потерю 20% экспорта пшеницы и, соответственно, сокращение валютной выручки. Придётся складировать зерно, ведь непонятно, куда его девать, а это означает, что урожай испортится. За этим неизбежно последует рост внутренних цен", - пояснил Загородний.

Удары по НПЗ - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, чего требует Трамп. Однако, по его словам, только на тот период, на который Вашингтон обеспечит Украину ракетами Patriot. Вопрос об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам глава государства несколько раз обсуждал непосредственно с Трампом и его командой.

Новая волна атак на российские НПЗ может привести к повторению топливного кризиса в стране-агрессоре. Как писало издание The Moscow Times, удары с большого расстояния вывели из строя более 50% НПЗ РФ.

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что ждать от переговоров приближения окончания войны не стоит. По его мнению, реальным фактором может стать конец войны США с Ираном, а также украинские удары по НПЗ.

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