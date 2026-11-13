Мощные дальнобойные удары "выбили" более 50% НПЗ РФ - The Moscow Times

Накопленных за октябрь резервов РФ может хватить лишь примерно на семь дней внутреннего потребления.

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Последствия ударов по НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

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Масштабные повреждения предприятий грозят дефицитом бензина

За последние две недели БПЛА атаковали пять крупнейших НПЗ РФ

Новая волна атак на российские нефтеперерабатывающие заводы может привести к повторению топливного кризиса в стрне-агрессоре РФ.

Масштабные повреждения предприятий грозят дефицитом бензина, длинными очередями на автозаправках и введением ограничений на продажу топлива, сообщает российское издание The Moscow Times.

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По оценке Сергея Вакуленко, старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, украинские удары, начавшиеся в конце октября, могли вывести из строя предприятия, обеспечивающие около 55% российского производства бензина.

При этом накопленных за относительно спокойный октябрь резервов может хватить лишь примерно на семь дней внутреннего потребления.

За последние две недели беспилотники атаковали все пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В частности, 11 ноября целью стал Омский НПЗ, ежегодно перерабатывающий до 22 млн тонн нефти. Двумя днями ранее под удар попал завод "Кинеф" в Ленинградской области с мощностью 21 млн тонн в год.

В начале ноября атаки затронули и предприятия, снабжающие топливом столичный регион. 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский НПЗ, мощность которого составляет 17 млн тонн в год, а 3 ноября - завод "Славнефть-ЯНОС", способный перерабатывать 15 млн тонн нефти ежегодно.

Кроме того, 1 ноября удар пришёлся по НПЗ "Лукойла" под Нижним Новгородом. Это предприятие мощностью 17 млн тонн в год является вторым по объёмам производства автомобильного бензина в стране. 13 ноября беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ, рассчитанный на переработку 14 млн тонн нефти в год.

Под атаки также попали Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти" (8,3 млн тонн в год), "Башнефть-УНПЗ" (6,6 млн тонн) и Афипский НПЗ (7,2 млн тонн).

По мнению российского эксперта, в ноябре 2026 года ситуация могла достичь критической точки, когда возникающие трудности и неудобства "превращаются в серьёзные проблемы".

/ Инфографика: Главред

Удары по НПЗ могут усилить топливный кризис в РФ

Российский топливный рынок испытывает всё больше проблем из-за систематических ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам эксперта по международной энергетике Михаила Гончара, последствия атак накапливаются, а их интенсивность продолжает расти.

"Нынешние проблемы на российском топливном рынке в целом - это накопленный эффект и следствие наших системных действий с начала 2026 года, динамика которых нарастает", - отметил специалист в интервью Главреду.

Пока избежать острого дефицита помогают запасы крупных нефтяных компаний, которые продолжают обеспечивать оптовые поставки даже после повреждения своих НПЗ.

Гончар также предупредил, что дальнейшие атаки могут усугубить ситуацию на юге России, где важную роль в снабжении топливом играет Волгоградский НПЗ.

Удары по российским НПЗ - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Силы обороны продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям страны-агрессора. В ночь на 3 ноября дроны атаковали Ярославский НПЗ, где вспыхнул масштабный пожар. В сентябре этот завод уже останавливался после удара.

Напомним, что под ударами оказалась вся пятерка самых мощных НПЗ России. Генштаб ВСУ назвал пострадавшие заводы, среди которых и Саратовский. После атаки этот завод остановил работу.

Как сообщалось, дроны атаковали Омск, расположенный в 2500 км от украинской границы. Взрывы в городе не утихали несколько часов, а мониторинговые каналы сообщали о пожаре на Омском НПЗ. В аэропорту Омска временно ограничили рейсы.

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