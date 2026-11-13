Морозы до -5 градусов и туманы: когда погода в Украине резко изменится

Синоптик подчеркнул, что на смену дождям и порывистому ветру придет спокойная погода.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на выходных

Где температура опустится до -5 градусов

Погода в Украине на выходных, 14 и 15 ноября, будет переменчивой. Ожидаются колебания температуры и кратковременные дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение ближайших двух суток погодные условия в стране будут довольно быстро меняться. Произойдет смена синоптической ситуации с циклонической на антициклональную, что проявится в стабилизации и улучшении погоды в воскресенье.

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"На смену дождям и порывистому ветру придет спокойная погода на фоне малооблачного неба, слабого ветра и повышенного атмосферного давления. В то же время ожидается незначительное похолодание до небольших морозов в ночное время. Местами также возможен слабый туман, преимущественно в утренние и ночные часы", - подчеркнул он.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине 14 ноября

В субботу в западных регионах Украины ожидается погода без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В северных областях ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без значительных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1…+4 градуса, днем составит +2…+7 градусов.

В центральной части страны ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +2…+7 градусов, днем +3…+8 градусов.

В южных регионах Украины ночью и утром пройдут дожди, днем без значительных осадков. В Крыму и на побережье Азовского моря в течение суток ожидаются значительные осадки, местами с грозой. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем +6…+11 градусов.

В восточной части страны ночью пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем снизится до +4…+9 градусов.

Погода в Украине 14 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 15 ноября

В воскресенье в западных областях под влиянием антициклона будет преобладать устойчивая малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов.

В северных областях прогнозируется устойчивая погода без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4…+1 градус, днем составит +3…+8 градусов.

В центральных регионах Украины будет преобладать малооблачная и сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью ожидается на уровне -3…+2 градуса, днем +4…+9 градусов.

В южных регионах Украины будет преобладать теплая и солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса, днем будет колебаться в пределах +2…+7 градусов.

Погода в Украине 15 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 13 ноября, из-за активности атмосферных фронтов в Украине будет преобладать влажная погода с дождями, на западе - с мокрым снегом.

Синоптик Виталий Постригань заявлял, что холодный атмосферный фронт уже в ночь на субботу, 14 ноября, пересечет Украину и прервет кратковременное потепление. Его приход будут сопровождать небольшие дожди и понижение температуры.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее прогнозировал, что до 15 ноября температура воздуха в целом будет выше средних многолетних показателей, но особенно тепло будет на юге и юго-востоке Украины, куда будут поступать воздушные массы из Средиземноморья и Турции.

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