Побелка деревьев: всего две добавки к извести защитят кору от грызунов

Обычная известь становится более надежной защитой ствола, если добавить к ней несколько простых компонентов.

https://glavred.info/sad-ogorod/pobelka-derevev-vsego-dve-dobavki-k-izvesti-zashchityat-koru-ot-gryzunov-10811549.html Ссылка скопирована

Побелка деревьев осенью - чем побелить деревья от грызунов / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео

Читайте в материале:

Какой состав смеси отпугивает кроликов и грызунов

Как сделать, чтобы побелка держалась весь сезон

Почему деревья без побелки болеют

Побелка плодовых деревьев известью становится значительно эффективнее, если добавить в нее кварцевый песок и роговую муку. Такая смесь защищает стволы не только от перепадов температуры, но и от грызунов и травоядных животных. Об этом пишет польский садоводческий портал Deccoria.

Еще одним способом продлить срок службы покрытия поделился на своем ютуб-канале садовод-практик Александр Бойко, который замешивает известь с водоэмульсионной краской.

видео дня

Когда нужно белить деревья

Обработку стволов многие считают сугубо весенней процедурой. Однако, по данным издания, она нужнее всего зимой и ранней весной, когда крона стоит без листвы, а стволы оказываются под прямыми лучами.

"Интенсивный нагрев коры в течение дня, за которым следует резкое падение температуры ночью, приводит к растрескиванию дерева. Патогены, вызывающие бактериальные и грибковые заболевания деревьев, могут проникать через эти трещины", - подчеркивают специалисты.

Наибольший риск касается южной и юго-западной стороны ствола, которая получает больше всего тепла. Отдельная группа риска - недавно заложенный сад.

"Молодые растения, кора которых еще тонкая, особенно восприимчивы к такому типу повреждений. Кроме того, недавно посаженные экземпляры обрезают сразу же, что еще больше снижает их защиту от интенсивного солнечного света", - говорят эксперты.

Белый слой также сдерживает преждевременное пробуждение тканей во время зимних оттепелей, после которых часто ударяют сильные морозы. Без такой защиты дерево может выйти из состояния покоя, тронуться в рост и сразу попасть под заморозки.

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях / Инфографика: Главред

Чем побелить деревья от грызунов

Как пишет Deccoria, покрывать кору любой подвернувшейся под руку краской не стоит. Нужно специальное средство для растений, желательно обогащенное микроэлементами и другими компонентами. Одна из лучших смесей, по их мнению, содержит также песок и муку.

Для приготовления понадобится:

500 мл известковой краски для побелки деревьев;

1 столовая ложка кварцевого песка;

1 столовая ложка роговой муки;

немного воды, если смесь получится слишком густой.

Краску при необходимости разводят согласно инструкции производителя, всыпают песок и тщательно перемешивают. Затем добавляют роговую муку и еще раз размешивают. Готовить состав советуют в сухую безветренную погоду.

Ствол перед обработкой освобождают от грязи и отслоившихся фрагментов коры: для лучшего сцепления поверхность должна быть сухой и чистой. Наносят средство широкой кистью от основания ствола до начала кроны, а в течение долгой зимы слой стоит обновлять.

Каждый ингредиент в этом рецепте выполняет собственную задачу.

"Белая известковая краска отражает солнечный свет и уменьшает колебания температуры между днем и ночью. Кварцевый песок снижает вероятность того, что животные будут грызть кору деревьев, а роговая мука отпугивает травоядных своим запахом и вкусом", - отмечают специалисты.

Как побелить деревья, чтобы известь не осыпалась

Собственную методику показал в видео садовод Бойко с большим садом. Для раствора он покупает гашеную известь: производитель советует разводить 1 кг на 3 л воды, и на практике пропорция получается примерно такой. Смесь он доводит до консистенции густой сметаны, чтобы она хорошо держалась на стволе и не смывалась.

Главная идея автора - добавить в раствор еще один, на первый взгляд нетипичный для сада ингредиент.

"Хитрость моя заключается в добавлении водоэмульсионной краски. То есть она связывает воду, известь и себя. И это хорошо держится на дереве и защищает", - делится Александр.

Готовые садовые смеси он тоже рассматривал, однако для его хозяйства такой вариант оказался слишком затратным.

"Можно белить "мичуринкой". Самая классная, идеальная, я считаю. Но она очень дорогая. У меня большой сад, это очень много денег нужно на побелку", - рассказывает автор видео.

Садовод подчеркивает, что никого не призывает повторять его метод, а лишь показывает собственный опыт. После смешивания раствор должен постоять около получаса: в это время он активно реагирует и словно закипает.

Перед нанесением свежего слоя ствол очищают щеточкой от остатков прошлогоднего покрытия.

"Для чего это нужно? Для того, чтобы новая побелка хорошо села и не отпадала. То есть поверх старой она просто отпадет, и все", - объясняет садовод.

Главное при чистке - не повредить кору. По его наблюдениям, одного слоя в прошлом сезоне хватило, и покрытие держалось вполне хорошо.

Последствия пропуска сезонной обработки садовод показал наглядно.

"На солнце кору просто разрывает. И дерево болеет. И бывают на дереве вот такие грибки. Это тоже из-за того, что дерево не белится", - предупреждает он.

Грибковые наросты автор советует просто срезать ножом. Наносить раствор следует снизу, постепенно продвигаясь вверх и не пропуская ни одного участка.

"Белить вообще желательно на высоту 1,5–2 метра. Аж до расхода веток. Чем выше, тем лучше, хуже от этого явно не будет", - советует садовод.

Смотрите видео - Чем побелить деревья:

Ранее Главред писал, что засохшие однолетники не обязательно убирать с клумбы осенью: здоровые растения с крепкими стеблями и семенными головками лучше оставить до весны, так как они служат пищей для птиц и дают убежище полезным насекомым. Подробнее читайте в материале: Засохшие однолетники на клумбе: когда их не стоит убирать до весны.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред