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Жареная рыба не впитает лишнее масло: испанский трюк для хрустящей корочки

Инна Ковенько
12 ноября 2026, 18:17
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Чтобы рыба после жарки не была жирной и покрылась золотистой корочкой, важно правильно подготовить её перед тем, как выложить на сковороду.
Жареная рыба не впитает лишнее масло: испанский трюк для хрустящей корочки
Как жарить рыбу, чтобы она не впитывала масло / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

  • Как правильно жарить рыбу
  • При какой температуре нужно жарить рыбу, чтобы получилась хрустящая корочка
  • Как удалить лишнее масло и сохранить рыбу хрустящей после жарки

Жареная рыба будет иметь золотистую корочку и останется сочной внутри, если правильно подготовить её перед приготовлением. Испанский рыбовар Хосе Мария Санчес поделился простым способом жарки, для которого не нужны яйца, кляр или сложные маринады. Главный секрет заключается в правильном панировании и температуре масла, пишет Главред со ссылкой на El Español.

Как подготовить рыбу к жарке

Для приготовления подойдут различные виды рыбы: хек, анчоусы, мерланг, барабулька, морской лосось. Также можно использовать кальмаров и каракатицу.

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Перед жаркой рыбу нужно почистить, промыть и хорошо просушить бумажными полотенцами. Это важно, поскольку лишняя влага мешает образованию хрустящей корочки, а при контакте с горячим маслом вызывает разбрызгивание.

Как получить золотистую корочку без кляра

По методу Санчеса для панировки достаточно обычной муки. Рыбу нужно равномерно обвалять в ней, а затем стряхнуть излишки. Слой должен быть тонким, чтобы после жарки образовалась легкая хрустящая корочка, а не плотное мучное покрытие.

Рекомендуем панировать рыбу непосредственно перед жаркой. Если сделать это заранее, мука впитает влагу, станет липкой и хуже подрумянится.

При какой температуре жарить рыбу

Оптимальная температура масла для жарки составляет 170–180 градусов. Проверять её удобнее всего кухонным термометром.

Если масло недостаточно нагрето, рыба впитает больше жира и получится жирной. Слишком высокая температура приведет к тому, что панировка быстро потемнеет, а середина может не успеть прожариться.

Жарить рыбу нужно небольшими порциями. Если положить на сковороду слишком много кусочков, температура масла снизится, из-за чего корочка не будет равномерно хрустящей.

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Что делать после жарки

Готовую рыбу нужно выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить остатки масла. Не стоит складывать кусочки в кучу или накрывать крышкой: горячий пар сделает корочку мягкой.

Если рыбу приходится жарить несколькими партиями, готовые кусочки можно держать в духовке при невысокой температуре, разложив их на решетке. Так они останутся теплыми, а корочка не размокнет.

Санчес советует подавать рыбу сразу после приготовления. К блюду можно добавить несколько ломтиков лимона. Так удастся сохранить хрустящую корочку и сочную середину, ради которых и готовят традиционную испанскую жареную рыбу.

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