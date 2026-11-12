Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Солому к деревьям привязывают не ради красоты - зачем японцы делают это каждый год

Руслана Заклинская
12 ноября 2026, 12:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
В японских садах осенью можно увидеть сосны с необычными соломенными поясами на стволах.
Солому к деревьям привязывают не ради красоты - зачем японцы делают это каждый год
Зачем японцы обвязывают деревья соломой осенью / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем японцы обвязывают стволы сосен соломой осенью
  • Почему традиционный способ борьбы с вредителями оказался неэффективным
  • Как сделать ловушку для гусениц из гофрированного картона

Каждую осень в японских садах и парках можно увидеть необычную картину: стволы сосен на высоте примерно одного метра обвязывают толстыми соломенными поясами.

Главред выяснил, зачем японские садоводы используют соломенные пояса, почему этот метод не всегда помогает бороться с вредителями и какую альтернативу применяют для защиты плодовых деревьев.

видео дня

Об необычной садоводческой традиции рассказало венгерское издание Kertészkedj.hu. По информации автора материала Ильдико Сз. Гуляш, соломенные пояса также называют варамаки. Их традиционно устанавливают в конце октября или в начале ноября.

Эта традиция называется комомаки и существует ещё со времён периода Эдо (1603–1867 годов). Её цель - собрать гусениц, которые спускаются с деревьев в поисках места для зимовки.

Зачем японцы привязывают солому к стволам сосен

Соломенные пояса служат ловушками для гусениц моли Dendrolimus spectabilis. Весной и в начале лета они питаются сосновой хвоей, а осенью спускаются со стволов и ищут место, где можно пережить холодный сезон.

Солома привлекает насекомых сухим и тёплым укрытием. Гусеницы прячутся между её стеблями, поэтому садоводам проще собрать их в одном месте.

Пояса оставляют на деревьях до марта. Затем солому снимают и традиционно сжигают вместе с насекомыми, перезимовавшими в ней. Пепел после этого возвращают в почву в качестве удобрения.

По преданию, этот способ борьбы с вредителями придумали японские садоводы ещё в период Эдо. С тех пор он стал частью осеннего ухода за соснами в традиционных садах и замковых парках.

Почему соломенные ловушки могут нанести вред саду

Несмотря на давнюю традицию, исследования показали, что комомаки не всегда работают так, как ожидали садоводы.

Одно из самых известных исследований провели учёная Ниихо Тикако и её коллеги на территории замка Химедзи. В течение пяти лет они изучали насекомых, попадавших в соломенные пояса на соснах.

В 2005 году, когда было зафиксировано наибольшее количество насекомых, в соломе нашли 1577 особей. Однако целевых гусениц было всего шесть - примерно 0,3% от общего количества.

Где нельзя сажать фруктовые деревья
Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Зато 37% насекомых составляли пауки, 31% - хищные клопы, а 12% - тараканы. За все пять лет исследования в соломе обнаружили больше полезных хищников, чем вредителей.

Пауки и хищные клопы охотятся на других насекомых, в частности на тех, которые повреждают деревья. Поэтому уничтожение всех обитателей соломенных поясов может лишить сад естественных помощников в борьбе с вредителями.

Из-за этого некоторые японские сады отказались от использования комомаки. В частности, такие пояса больше не применяют в Императорских дворцовых садах в Токио и Национальном саду Гёэн в Киото. В то же время в девяти традиционных садах Токио их по-прежнему устанавливают - прежде всего как часть зимнего пейзажа.

Как сделать ловушку для гусениц из гофрированного картона

Подобный принцип используют и в садах для защиты яблонь. Вместо соломы на стволы прикрепляют пояса из гофрированного картона.

Когда гусеницы яблоневой плодожорки покидают плоды, они ищут место для окукливания и зимовки. Вместо трещин в коре некоторые из них выбирают промежутки между слоями гофрированной бумаги.

Такой пояс можно использовать для сбора гусениц и наблюдения за численностью вредителей в саду. Однако важно регулярно снимать его и уничтожать насекомых, которые там спрятались.

Специалисты программы защиты растений Калифорнийского университета предупреждают, что картонные пояса улавливают лишь часть гусениц. Многие из них находят другие места для зимовки. Если оставить ловушку на дереве, она может стать дополнительным укрытием для вредителей.

Поэтому такой метод не рекомендуется считать полноценным способом защиты домашнего сада. Его целесообразнее использовать для мониторинга: регулярно снимать пояса, проверять количество гусениц и не оставлять их на стволах.

На каких деревьях такие ловушки работают лучше всего

Эффективность соломенных и бумажных поясов зависит от особенностей коры. Лучше всего они работают на деревьях с гладким стволом, где насекомым сложнее найти естественное укрытие.

На деревьях с потрескавшейся или чешуйчатой корой гусеницы могут спрятаться ещё до того, как доберутся до ловушек. Поэтому такой способ не гарантирует защиты от вредителей.

Японская традиция "комомаки" демонстрирует, как садоводы пытались использовать естественные особенности поведения насекомых для ухода за деревьями. Однако исследования показывают: прежде чем применять подобные ловушки, важно учитывать не только вредителей, но и полезных насекомых, которые могут в них попасть.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
деревья вредители сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

13:59Война
Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

13:57Война
Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

13:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнаты

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнаты

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Последние новости

13:59

"Выйти замуж": Билык сделала неожиданное заявление о свадьбе

13:59

Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

13:57

Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

13:47

Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

13:44

Вернет скатерти белоснежный вид: что добавить в стиральную машину во время стирки

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:23

Мир на пороге климатического рекорда: 2027-й может стать самым жарким за тысячу лет

13:20

"Не хватило ума": российский генерал высмеял Путина и признал поражение в войне

13:18

"Время исчезнуть": Меган Маркл приняла тяжелое решение

12:53

"Шахеды" атакуют бесшумно: "Флеш" предупредил о новой тактике российских ударов

Реклама
12:51

Самый теплый день недели: где в Украине 13 ноября температура подскочит до +20

12:39

Солому к деревьям привязывают не ради красоты - зачем японцы делают это каждый год

12:39

Как разжечь костёр за секунды: топ-5 неожиданных предметов из ванной и мусорки

12:34

Известный режиссер показал, как выглядит после операции на лице из-за рака

12:21

НАБУ превращается в инструмент политической борьбы вместо борьбы с коррупцией - Постернак

12:09

В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

11:56

Визит к Путину после Абу-Даби: чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера в Кремле

11:49

"Был в российской военной форме": звезда "Дизель шоу" рассказал о курьезе в укрытии

11:42

Аномальная жара может убить до 500 тысяч человек: в СМИ раскрыли угрозу Эль-Ниньо

11:28

В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности

11:20

Китайский гороскоп на завтра, 13 ноября: Свиньям - прибыль, Крысам - влияние

Реклама
11:02

Тает на глазах: сильно похудевшую Пугачеву подловили на прогулке с Галкиным

11:02

Мир стал ближе: Уиткофф сделал заявление после переговоров в Абу-Даби

10:44

Видео на полную громкость и громкие разговоры в кафе: как реагировать без скандала

10:41

Курс доллара и евро может резко взлететь: банкир озвучил прогноз на 16–22 ноября

10:38

"Отец ее детей": звезда "Сватов" сделал признание об Анне Кошмал

10:35

Голливуд потерял легенду: умер актер Стейси Кич, известный по сериалам "Побег"

10:15

Картонные коробки не стоит сразу выбрасывать — разумные способы использования

09:54

Россия ударила по Украине ракетами и 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

09:42

"Есть целый набор": Билоножко высказалась о пластических операциях

09:38

Диверсия в глубоком тылу РФ: "Атеш" сорвал поставки топлива оккупантам

09:35

Вышла в магазин и пропала: в Нидерландах нашли мертвой 16-летнюю украинку

09:18

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Овнам - финансовый прорыв, Львам - перемены

09:14

Как снизить потребление света бойлером: эксперты назвали простые хитростиВидео

08:51

Аппетиты Путина шире Донбасса: в ISW объяснили, как РФ использовала переговоры

08:49

Путинистка Надежда Бабкина заметно сдала: певица не может ходить самостоятельно

08:32

В Киеве слышны взрывы, есть "прилет" в девятиэтажку: что известно

08:25

Гороскоп на завтра, 13 ноября: Девам — прибыль, Рыбам — успех

08:21

"Этот день мог стать последним": украинская ведущая попала в серьезное ДТП

08:10

Сделка Трампа с Путиным оказалась под угрозой: Невзлин назвал причинумнение

08:05

Авто с топ-военным РФ взорвалось в Петербурге: подробности

Реклама
07:50

"Мне сказали это еще в больнице": Кейт Миддлтон высказалась об онкологии

07:45

После Абу-Даби Мерц не исключает встречи с Путиным: что известно

07:22

Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным: какое предложение привезли

06:36

Удар РФ по энергетике и жилым домам: в Ровненской области пропал светФото

05:55

"Жестко": Билозир раскрыла секрет стройной фигуры в 69 лет

05:02

Привычные 21 °C — уже не норма: какая температура должна быть в каждой комнатеВидео

04:41

Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время

04:29

Спатифиллум будет пышно расти даже зимой: что нужно сделать в ноябре

04:04

Комнатные растения готовятся к зиме: какие изменения в уходе нельзя игнорировать

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять