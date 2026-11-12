Солому к деревьям привязывают не ради красоты - зачем японцы делают это каждый год

В японских садах осенью можно увидеть сосны с необычными соломенными поясами на стволах.

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Зачем японцы обвязывают деревья соломой осенью / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем японцы обвязывают стволы сосен соломой осенью

Почему традиционный способ борьбы с вредителями оказался неэффективным

Как сделать ловушку для гусениц из гофрированного картона

Каждую осень в японских садах и парках можно увидеть необычную картину: стволы сосен на высоте примерно одного метра обвязывают толстыми соломенными поясами.

Главред выяснил, зачем японские садоводы используют соломенные пояса, почему этот метод не всегда помогает бороться с вредителями и какую альтернативу применяют для защиты плодовых деревьев.

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Об необычной садоводческой традиции рассказало венгерское издание Kertészkedj.hu. По информации автора материала Ильдико Сз. Гуляш, соломенные пояса также называют варамаки. Их традиционно устанавливают в конце октября или в начале ноября.

Эта традиция называется комомаки и существует ещё со времён периода Эдо (1603–1867 годов). Её цель - собрать гусениц, которые спускаются с деревьев в поисках места для зимовки.

Зачем японцы привязывают солому к стволам сосен

Соломенные пояса служат ловушками для гусениц моли Dendrolimus spectabilis. Весной и в начале лета они питаются сосновой хвоей, а осенью спускаются со стволов и ищут место, где можно пережить холодный сезон.

Солома привлекает насекомых сухим и тёплым укрытием. Гусеницы прячутся между её стеблями, поэтому садоводам проще собрать их в одном месте.

Пояса оставляют на деревьях до марта. Затем солому снимают и традиционно сжигают вместе с насекомыми, перезимовавшими в ней. Пепел после этого возвращают в почву в качестве удобрения.

По преданию, этот способ борьбы с вредителями придумали японские садоводы ещё в период Эдо. С тех пор он стал частью осеннего ухода за соснами в традиционных садах и замковых парках.

Почему соломенные ловушки могут нанести вред саду

Несмотря на давнюю традицию, исследования показали, что комомаки не всегда работают так, как ожидали садоводы.

Одно из самых известных исследований провели учёная Ниихо Тикако и её коллеги на территории замка Химедзи. В течение пяти лет они изучали насекомых, попадавших в соломенные пояса на соснах.

В 2005 году, когда было зафиксировано наибольшее количество насекомых, в соломе нашли 1577 особей. Однако целевых гусениц было всего шесть - примерно 0,3% от общего количества.

Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Зато 37% насекомых составляли пауки, 31% - хищные клопы, а 12% - тараканы. За все пять лет исследования в соломе обнаружили больше полезных хищников, чем вредителей.

Пауки и хищные клопы охотятся на других насекомых, в частности на тех, которые повреждают деревья. Поэтому уничтожение всех обитателей соломенных поясов может лишить сад естественных помощников в борьбе с вредителями.

Из-за этого некоторые японские сады отказались от использования комомаки. В частности, такие пояса больше не применяют в Императорских дворцовых садах в Токио и Национальном саду Гёэн в Киото. В то же время в девяти традиционных садах Токио их по-прежнему устанавливают - прежде всего как часть зимнего пейзажа.

Как сделать ловушку для гусениц из гофрированного картона

Подобный принцип используют и в садах для защиты яблонь. Вместо соломы на стволы прикрепляют пояса из гофрированного картона.

Когда гусеницы яблоневой плодожорки покидают плоды, они ищут место для окукливания и зимовки. Вместо трещин в коре некоторые из них выбирают промежутки между слоями гофрированной бумаги.

Такой пояс можно использовать для сбора гусениц и наблюдения за численностью вредителей в саду. Однако важно регулярно снимать его и уничтожать насекомых, которые там спрятались.

Специалисты программы защиты растений Калифорнийского университета предупреждают, что картонные пояса улавливают лишь часть гусениц. Многие из них находят другие места для зимовки. Если оставить ловушку на дереве, она может стать дополнительным укрытием для вредителей.

Поэтому такой метод не рекомендуется считать полноценным способом защиты домашнего сада. Его целесообразнее использовать для мониторинга: регулярно снимать пояса, проверять количество гусениц и не оставлять их на стволах.

На каких деревьях такие ловушки работают лучше всего

Эффективность соломенных и бумажных поясов зависит от особенностей коры. Лучше всего они работают на деревьях с гладким стволом, где насекомым сложнее найти естественное укрытие.

На деревьях с потрескавшейся или чешуйчатой корой гусеницы могут спрятаться ещё до того, как доберутся до ловушек. Поэтому такой способ не гарантирует защиты от вредителей.

Японская традиция "комомаки" демонстрирует, как садоводы пытались использовать естественные особенности поведения насекомых для ухода за деревьями. Однако исследования показывают: прежде чем применять подобные ловушки, важно учитывать не только вредителей, но и полезных насекомых, которые могут в них попасть.

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