Как снизить потребление света бойлером: эксперты назвали простые хитрости

Британские специалисты объяснили, когда выгоднее нагревать воду ночью и какую температуру достаточно установить на комбинированном котле.

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Бойлер для нагрева воды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Выгодно ли держать горячую воду включенной весь день

Когда электробойлер лучше включать ночью

Какую температуру воды рекомендуют эксперты

Держать бойлер включенным весь день невыгодно, если воду нагревает газовый, мазутный котел или котел на сжиженном газе - дешевле настроить таймер. Владельцам электрического бойлера с тарифом на дешевую ночную электроэнергию выгоднее нагревать воду ночью.

Главред выяснил, нужно ли оставлять бойлер включенным на весь день и как правильно настроить бойлер, чтобы экономить.

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Объяснения дали специалисты британского потребительского сайта MoneySavingExpert, основанного финансовым журналистом Мартином Льюисом. По их словам, самый экономичный вариант зависит от типа системы отопления в доме.

Многие люди хотят, чтобы горячая вода была всегда. Другие переживают, что платят за нагрев воды, которой никто не пользуется.

Специалисты MoneySavingExpert рассмотрели оба подхода отдельно для газовых котлов и для электрических водонагревателей.

Выгодно ли держать горячую воду включенной весь день

Для систем центрального отопления, работающих на газе, мазуте или сжиженном газе, эксперты дают однозначный совет.

"Всегда дешевле настроить таймер системы так, чтобы горячая вода включалась только тогда, когда она вам нужна", - говорится в пояснении MoneySavingExpert.

Владельцы комбинированных котлов также могут сэкономить, если снизят температуру горячей воды. По данным сайта, ссылающегося на британского поставщика энергии Octopus Energy, большинству домохозяйств достаточно примерно 55 °C.

Когда выгоднее нагревать воду электрическим бойлером

Иначе обстоит ситуация для владельцев электрических водонагревателей с британскими тарифами Economy 7 или Economy 10. Они предусматривают более дешевую электроэнергию ночью, поэтому нагревать воду в эти часы выгоднее, чем днем.

В Украине аналогичную логику имеет двухзонный тариф: ночная электроэнергия для населения дешевле дневной.

При этом бак должен быть хорошо утеплен, иначе вода остынет ещё до того, как понадобится. Если вы не уверены, какой у вас тариф, специалисты советуют проверить последний счёт или обратиться к поставщику электроэнергии.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Почему советы по поводу бойлера противоречат друг другу

О том, как выгоднее, спорят и сами пользователи. В дискуссии, которую приводит британское издание Express, владелец теплового насоса рассказал, что по настройкам его системы рекомендуется держать горячую воду постоянно включенной, а не по таймеру. Мол, поддерживать температуру 45–50 °C дешевле, чем каждый раз нагревать холодную воду.

Другой пользователь с этим не согласился. Он нагревает воду ночью по льготному тарифу или около 13:00, когда есть избыток солнечной энергии. По его мнению, с тепловым насосом бак лучше не держать постоянно горячим, ведь более низкая температура подачи означает более высокую эффективность.

Смотрите видео о том, можно ли сэкономить электроэнергию, если включать бойлер по таймеру:

Как настроить бойлер, чтобы меньше платить за электроэнергию

Есть несколько простых способов сократить расходы на нагрев воды:

Используйте таймер. Настройте его в соответствии со временем, когда вы обычно принимаете душ или пользуетесь горячей водой. Проверьте теплоизоляцию бака. Хорошо утепленный водонагреватель дольше сохраняет температуру, поэтому его не придется часто включать. Пользуйтесь ночным тарифом. Если у вас установлен двухзонный счетчик, нагрев воды можно перенести на период, когда электроэнергия дешевле. Не оставляйте включенным режим дополнительного нагрева. Функция Boost может потреблять больше электроэнергии, особенно если пользоваться ею постоянно.

Экономить электроэнергию важно, но не стоит устанавливать слишком низкую температуру воды. Британская служба охраны здоровья и безопасности труда HSE рекомендует хранить горячую воду в накопительном баке при температуре не ниже 60 градусов. Это помогает предотвратить размножение бактерий Legionella.

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О персоне: Мартин Льюис Мартин Льюис (Martin Lewis) - британский финансовый журналист, телеведущий и защитник прав потребителей, родился 9 мая 1972 года. В 2003 году он основал сайт MoneySavingExpert, который в 2012 году продал группе Moneysupermarket, оставшись его главным редактором, пишет Википедия.

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