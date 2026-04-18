Ошибки при использовании электроприборов могут дорого обойтись. Какие устройства не следует отключать и как правильно пользоваться удлинителями.

Как нельзя вынимать приборы из розетки

О чем вы узнаете:

Какие устройства не стоит вынимать из розетки

Что нельзя включать в удлинитель

Многие пытаются сэкономить на электроэнергии, вытаскивая вилки приборов из розеток. Хотя техника в режиме ожидания действительно потребляет немного энергии (так называемое "фантомное потребление"), полное отключение от сети не всегда полезно — подробнее расскажет Главред.

Какие устройства нельзя выключать внезапно

Производители предупреждают, что некоторая техника требует постоянного подключения для корректной работы. Чаще всего это касается трех категорий:

Принтеры — им нужен ток для периодической очистки печатающей головки.

Роутеры — постоянные перезагрузки могут повредить программное обеспечение.

LED-телевизоры — в выключенном состоянии они проводят техническое обслуживание матрицы, чтобы экран не портился.

Всегда сначала выключайте устройство кнопкой, а только потом отключайте его от сети — так можно избежать поломки, — рассказывают noklapja.hu.

Опасность удлинителей

Удлинитель не рассчитан на большие нагрузки. Если подключить к нему слишком много мощных приборов, кабель может перегреться и вызвать пожар.

Что нельзя включать через удлинитель:

Крупную технику: холодильники, стиральные и сушильные машины. Кухонные приборы: электрочайники, кофеварки, микроволновые печи и духовки. Обогреватели и кондиционеры.

Самая большая ошибка — соединять несколько удлинителей между собой — это один из самых верных рецептов серьезного пожара в доме.

Как правильно экономить

Чтобы экономить без ущерба для техники, следуйте простым советам:

Используйте удлинители с кнопкой-выключателем.

Вынимайте зарядные устройства, когда они не заряжают телефон.

Отключайте мелкую технику только на ночь или во время длительного отсутствия.

Ранее Главред рассказывал о том, как использовать водку дома — с помощью простых лайфхаков можно очистить поверхности, избавиться от запахов и даже продлить свежесть цветов без дорогих средств.

Также рассказывали, что многие неправильно пользуются стиральной машиной. Избыток порошка, быстрые циклы и сушилка повышают расходы. Как экономить без потери качества.

Об источнике: Nők Lapja Nők Lapja — это старейший и самый влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.

