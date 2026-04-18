Экономия или ремонт: какие приборы не стоит каждый раз отключать от электросети

Марина Иваненко
18 апреля 2026, 13:03
Ошибки при использовании электроприборов могут дорого обойтись. Какие устройства не следует отключать и как правильно пользоваться удлинителями.
Экономия или ремонт: какие приборы не стоит каждый раз отключать от электросети
Как нельзя вынимать приборы из розетки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие устройства не стоит вынимать из розетки
  • Что нельзя включать в удлинитель

Многие пытаются сэкономить на электроэнергии, вытаскивая вилки приборов из розеток. Хотя техника в режиме ожидания действительно потребляет немного энергии (так называемое "фантомное потребление"), полное отключение от сети не всегда полезно — подробнее расскажет Главред.

Какие устройства нельзя выключать внезапно

Производители предупреждают, что некоторая техника требует постоянного подключения для корректной работы. Чаще всего это касается трех категорий:

  • Принтеры — им нужен ток для периодической очистки печатающей головки.
  • Роутеры — постоянные перезагрузки могут повредить программное обеспечение.
  • LED-телевизоры — в выключенном состоянии они проводят техническое обслуживание матрицы, чтобы экран не портился.

Всегда сначала выключайте устройство кнопкой, а только потом отключайте его от сети — так можно избежать поломки, — рассказывают noklapja.hu.

Опасность удлинителей

Удлинитель не рассчитан на большие нагрузки. Если подключить к нему слишком много мощных приборов, кабель может перегреться и вызвать пожар.

Что нельзя включать через удлинитель:

  1. Крупную технику: холодильники, стиральные и сушильные машины.
  2. Кухонные приборы: электрочайники, кофеварки, микроволновые печи и духовки.
  3. Обогреватели и кондиционеры.

Самая большая ошибка — соединять несколько удлинителей между собой — это один из самых верных рецептов серьезного пожара в доме.

Как правильно экономить

Чтобы экономить без ущерба для техники, следуйте простым советам:

  • Используйте удлинители с кнопкой-выключателем.
  • Вынимайте зарядные устройства, когда они не заряжают телефон.
  • Отключайте мелкую технику только на ночь или во время длительного отсутствия.

Ранее Главред рассказывал о том, как использовать водку дома — с помощью простых лайфхаков можно очистить поверхности, избавиться от запахов и даже продлить свежесть цветов без дорогих средств.

Также рассказывали, что многие неправильно пользуются стиральной машиной. Избыток порошка, быстрые циклы и сушилка повышают расходы. Как экономить без потери качества.

Об источнике: Nők Lapja

Nők Lapja — это старейший и самый влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

13:36Война
Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

13:34Украина
"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

11:44Мир
Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Последние новости

13:59

Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

13:56

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

13:55

Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 апреля: Девам - обида, Козерогам - недоразумение

13:36

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
13:34

Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

13:03

Экономия или ремонт: какие приборы не стоит каждый раз отключать от электросети

13:00

Гороскоп на сегодня, 18 апреля: Водолеям - озадаченность, Львам - успех

12:40

Какой поворотник нужно включить: тест по ПДД, который вводит в заблуждениеВидео

Реклама
12:32

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаковВидео

12:29

На Ровенскую область надвигается опасная погода: синоптики назвали дату

11:44

"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

11:26

"Спасибо": предательница Повалий завыла за домом в Киеве, который передали ВСУВидео

10:55

Натали Портман беременна в третий раз: кто отец ребенка

10:47

Покупают, пока дешево: стоимость базового продукта неуклонно растет

10:31

Совсем не "куропатка": мало кто знает, как называть эту птичку на украинском языке

10:28

Как обновить интерьер без ремонта: семь простых приёмов, которые реально работают

09:53

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшийФото

09:02

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

08:59

Взрывы и черный дым в небе: дроны атаковали ключевой НПЗ России, подробностиВидео

Реклама
08:59

Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожаяВидео

07:27

Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

06:10

Как война на Ближнем Востоке повлияла на поставку оружия Украине: Невзлин назвал рискимнение

05:50

В жизни начнется "белая полоса" удачи: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

05:11

Почему в СССР не было домашних тапочек: привычная вещь стала массовой только после 50-х

04:35

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

04:02

Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их названиеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

03:30

Супер подкормка для клубники весной: бабушкин рецепт, который приносит урожай волнами

02:45

Солнечная буря грозит катастрофой: учёные предупреждают о худшем сценарии

01:55

Синоптики предупредили о резкой перемене погоды на Киевщине: в чем опасность

00:32

У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

00:15

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, отличаются сильной интуицией

00:01

Война может затянуться: появился тревожный прогноз не на один годВидео

17 апреля, пятница
23:35

Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси

23:11

Известного американского рэпера арестовали за убийство подросткаВидео

22:49

Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

22:19

Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

22:10

Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:07

Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

Реклама
21:52

Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ

21:18

На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

21:15

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

20:44

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:35

Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

20:13

Неизменная классика: какие женские имена выбирают украинцы на протяжении пяти веков

20:03

Цены на топливо в Украине снизятся: известно, когда бензин и дизель подешевеют

20:03

Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

19:51

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

19:48

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

