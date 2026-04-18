Многие пытаются сэкономить на электроэнергии, вытаскивая вилки приборов из розеток. Хотя техника в режиме ожидания действительно потребляет немного энергии (так называемое "фантомное потребление"), полное отключение от сети не всегда полезно — подробнее расскажет Главред.
Какие устройства нельзя выключать внезапно
Производители предупреждают, что некоторая техника требует постоянного подключения для корректной работы. Чаще всего это касается трех категорий:
- Принтеры — им нужен ток для периодической очистки печатающей головки.
- Роутеры — постоянные перезагрузки могут повредить программное обеспечение.
- LED-телевизоры — в выключенном состоянии они проводят техническое обслуживание матрицы, чтобы экран не портился.
Всегда сначала выключайте устройство кнопкой, а только потом отключайте его от сети — так можно избежать поломки, — рассказывают noklapja.hu.
Опасность удлинителей
Удлинитель не рассчитан на большие нагрузки. Если подключить к нему слишком много мощных приборов, кабель может перегреться и вызвать пожар.
Что нельзя включать через удлинитель:
- Крупную технику: холодильники, стиральные и сушильные машины.
- Кухонные приборы: электрочайники, кофеварки, микроволновые печи и духовки.
- Обогреватели и кондиционеры.
Самая большая ошибка — соединять несколько удлинителей между собой — это один из самых верных рецептов серьезного пожара в доме.
Как правильно экономить
Чтобы экономить без ущерба для техники, следуйте простым советам:
- Используйте удлинители с кнопкой-выключателем.
- Вынимайте зарядные устройства, когда они не заряжают телефон.
- Отключайте мелкую технику только на ночь или во время длительного отсутствия.
Об источнике: Nők Lapja
Nők Lapja — это старейший и самый влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.
