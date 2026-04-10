Аэрофритюрница, тостер и кофеварка могут быть опасны даже в выключенном состоянии. Почему их следует всегда отключать от сети и как избежать рисков.

Что нельзя оставлять в розетке?

О чем вы узнаете:

Какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

Как бытовая техника может вызывать пожары и расходы

Многие воспринимают кнопку "выключить" как полное прекращение работы прибора. Однако для современной техники это просто переход в режим ожидания. Это не только увеличивает счета за электроэнергию на 5–10%, но и создает скрытые риски для безопасности вашего дома.

Кухонные "энергетические вампиры": почему их стоит отключать от сети

Эксперты Blikk выделяют три прибора, которые требуют особого внимания и обязательного отключения от сети после использования.

Аэрофритюрница (конвекционная печь)

Этот прибор работает по принципу интенсивной циркуляции горячего воздуха и имеет мощный нагревательный элемент (ТЭН). В большинстве моделей есть сенсорные панели и встроенные платы управления. Из-за скачков напряжения блок питания может перегореть или задымиться. Из-за высокой мощности (до 2200 Вт) контакты розетки могут перегреваться. Не используйте удлинители, а включайте фритюрницу только в отдельную розетку.

Тостер

Один из самых простых, но самых опасных приборов из-за открытых нагревательных спиралей. На дне тостера скапливаются крошки и пыль. Если механизм заклинит или произойдет короткое замыкание, сухие остатки хлеба могут воспламениться. Механические выключатели со временем изнашиваются, поэтому прибор может оставаться под напряжением даже в выключенном состоянии.

Кофеварка

Главная опасность — сочетание воды и электричества в одном корпусе. Постоянные циклы нагрева и охлаждения изнашивают трубки и уплотнители. Если вода попадет на электронику, пока прибор в розетке, возможно короткое замыкание. Функция таймера или подогрева без присмотра является одной из частых причин кухонных пожаров.

Почему режим ожидания — это лишние расходы

Когда вилка остается в розетке, прибор продолжает потреблять энергию:

светодиоды, часы и индикаторы

трансформаторы электронных плат

датчики ожидания сигнала

По отдельности каждое устройство потребляет немного, но вместе они могут "накручивать" десятки киловатт в год без пользы.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

