О чем вы узнаете:
- Какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке
- Как бытовая техника может вызывать пожары и расходы
Многие воспринимают кнопку "выключить" как полное прекращение работы прибора. Однако для современной техники это просто переход в режим ожидания. Это не только увеличивает счета за электроэнергию на 5–10%, но и создает скрытые риски для безопасности вашего дома.
Кухонные "энергетические вампиры": почему их стоит отключать от сети
Эксперты Blikk выделяют три прибора, которые требуют особого внимания и обязательного отключения от сети после использования.
Аэрофритюрница (конвекционная печь)
Этот прибор работает по принципу интенсивной циркуляции горячего воздуха и имеет мощный нагревательный элемент (ТЭН). В большинстве моделей есть сенсорные панели и встроенные платы управления. Из-за скачков напряжения блок питания может перегореть или задымиться. Из-за высокой мощности (до 2200 Вт) контакты розетки могут перегреваться. Не используйте удлинители, а включайте фритюрницу только в отдельную розетку.
Тостер
Один из самых простых, но самых опасных приборов из-за открытых нагревательных спиралей. На дне тостера скапливаются крошки и пыль. Если механизм заклинит или произойдет короткое замыкание, сухие остатки хлеба могут воспламениться. Механические выключатели со временем изнашиваются, поэтому прибор может оставаться под напряжением даже в выключенном состоянии.
Кофеварка
Главная опасность — сочетание воды и электричества в одном корпусе. Постоянные циклы нагрева и охлаждения изнашивают трубки и уплотнители. Если вода попадет на электронику, пока прибор в розетке, возможно короткое замыкание. Функция таймера или подогрева без присмотра является одной из частых причин кухонных пожаров.
Почему режим ожидания — это лишние расходы
Когда вилка остается в розетке, прибор продолжает потреблять энергию:
- светодиоды, часы и индикаторы
- трансформаторы электронных плат
- датчики ожидания сигнала
По отдельности каждое устройство потребляет немного, но вместе они могут "накручивать" десятки киловатт в год без пользы.
Об источнике: издание Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред