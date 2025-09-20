Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

Анна Ярославская
20 сентября 2025, 12:28
5
Чистая и аккуратная мини-печь — это залог вкусной еды и избавления от стресса на кухне.
Тостер-печь
Тостер-печь нужно чистить как минимум раз в несколько недель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как часто нужно чистить мини-печь
  • Можно ли разбирать тостер
  • Как избавиться от разводов и подтеков

Тостер-печь или электрическая мини-печь — один из тех кухонных приборов, которым мы часто пользуемся. Он удобный и удивительно многофункциональный. Как и любая другая бытовая техника, тостер-печь нуждается в небольшом уходе, чтобы оставаться в идеальном состоянии.

Если вам интересно, почему нужно обязательно выключать из сети тостеры и фритюрницы, читайте материал: Роковая ошибка: какие приборы забывают выключать перед выходом из дома.

видео дня

Как часто следует чистить тостер-печь

Чтобы ваш тостер оставался чистым, разработайте простую систему, которую можно применять раз в неделю, пишет Martha Stewart.

Если вы используете мини-печь ежедневно, старайтесь чистить ее чаще. Если используете реже, одного раза в пару недель может быть достаточно.

Раз в месяц обязательно проводить полную и тщательную чистку, вынимая съёмные детали и уделяя особое внимание труднодоступным местам.

Между ежемесячными уборками следует регулярно протирать внутреннюю поверхность и поддон, чтобы избавиться от крошек после использования. Это предотвращает их накопление и облегчает поддержание чистоты.

Чтобы облегчить ежедневную уборку, попробуйте положить на поддон для крошек фольгу или специальные коврики, пригодные для использования в мини-печи. Убедитесь, что они подобраны по размеру и расположены правильно, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия или нагревательные элементы.

Как провести глубокую очистку тостера или мини-печи

Регулярная чистка поможет поддерживать эффективность работы бытовой техники и предотвратит появление неприятных запахов.

Для чистки вам понадобится:

  • салфетка из микрофибры;
  • неабразивная губка;
  • маленькая кисточка;
  • средство для мытья посуды;
  • теплая вода;
  • пищевая сода;
  • уксус.

Пошаговая инструкция:

1. Отключите печь от сети. Дождитесь, чтобы она остыла. Это поможет избежать ожогов или повреждений. Это важная мера предосторожности, особенно при работе с внутренней частью и нагревательными элементами.

2. Вытряхните крошки из прибора и поддона в мусорное ведро. Можно также использовать небольшую щётку, чтобы удалить застрявшие крошки.

3. Можно ли разбирать тостер-печь? Да, можно. Выньте съёмные части, такие как решётки для приготовления пищи и поддоны для крошек. Вымойте их в тёплой мыльной воде, используя мягкое моющее средство, при необходимости - замочите.

Прежде чем мыть эти части в посудомоечной машине, ознакомьтесь с инструкцией производителя.

4. Используйте неабразивную губку или мягкую щётку, чтобы удалить прилипшую еду с решёток и поддонов для крошек.

Не используйте металлические мочалки или абразивные щётки, которые могут поцарапать поверхности.

5. Очистите внутренние стенки тостера от брызг пищи. Для этого используйте микрофибру или мягкую ткань, смоченную раствором теплой воды и несколькими каплями мягкого средства для мытья посуды.

Для стойких пятен используйте пасту из пищевой соды. Для этого смешайте соду с водой, нанесите на пятна и оставьте на некоторое время. После этого остатки легко сотрутся влажной тканью.

Не наносите чистящий раствор непосредственно на нагревательные элементы. При необходимости аккуратно протрите их мягкой влажной тканью, убедившись, что они полностью высохли перед сборкой.

6. Протрите внешнюю поверхность влажной тканью или губкой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Для поверхностей из нержавеющей стали можно использовать специальное чистящее средство, чтобы они оставались блестящими и не оставляли разводов.

Для антипригарных или эмалированных поверхностей подойдет мягкий раствор средства для мытья посуды - он поможет справиться с брызгами и подтеками. Тщательно высушите, чтобы не осталось разводов.

7. Дверцу можно чистить обычным средством для мытья стёкол. Водный раствор уксуса также поможет удалить жир со стеклянной дверцы. Вытрите ее насухо, чтобы не осталось разводов.

8. Промойте, высушите и соберите тостер-печь заново.

Регулярный уход и эти простые советы помогут вашей мини-печи выглядеть и работать так, как будто она новая.

Ранее Главред писал, как сохранить красоту паркета на долгие годы. Для этого его нужно правильно чистить. Но что делать, если закончилось специальное средство? Хорошие новости для любителей чая - с помощью любимого напитка можно преобразить покрытие.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:53Украина
"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

12:07Мир
ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

12:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Последние новости

13:41

"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

13:34

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

Реклама
11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

11:03

На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитовВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

10:48

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответилВидео

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

Реклама
08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

04:02

Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

03:31

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

03:06

Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

00:45

Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

19 сентября, пятница
23:50

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

23:09

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советыВидео

23:06

Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

23:02

Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

Реклама
22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секретВидео

22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять