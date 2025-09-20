Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

Чистая и аккуратная мини-печь — это залог вкусной еды и избавления от стресса на кухне.

https://glavred.info/dim/bez-kroshek-i-nagara-kak-uhazhivat-za-tosterom-pechyu-chtoby-on-sluzhil-dolshe-10699781.html Ссылка скопирована

Тостер-печь нужно чистить как минимум раз в несколько недель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как часто нужно чистить мини-печь

Можно ли разбирать тостер

Как избавиться от разводов и подтеков

Тостер-печь или электрическая мини-печь — один из тех кухонных приборов, которым мы часто пользуемся. Он удобный и удивительно многофункциональный. Как и любая другая бытовая техника, тостер-печь нуждается в небольшом уходе, чтобы оставаться в идеальном состоянии.

Если вам интересно, почему нужно обязательно выключать из сети тостеры и фритюрницы, читайте материал: Роковая ошибка: какие приборы забывают выключать перед выходом из дома.

видео дня

Как часто следует чистить тостер-печь

Чтобы ваш тостер оставался чистым, разработайте простую систему, которую можно применять раз в неделю, пишет Martha Stewart.

Если вы используете мини-печь ежедневно, старайтесь чистить ее чаще. Если используете реже, одного раза в пару недель может быть достаточно.

Раз в месяц обязательно проводить полную и тщательную чистку, вынимая съёмные детали и уделяя особое внимание труднодоступным местам.

Между ежемесячными уборками следует регулярно протирать внутреннюю поверхность и поддон, чтобы избавиться от крошек после использования. Это предотвращает их накопление и облегчает поддержание чистоты.

Чтобы облегчить ежедневную уборку, попробуйте положить на поддон для крошек фольгу или специальные коврики, пригодные для использования в мини-печи. Убедитесь, что они подобраны по размеру и расположены правильно, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия или нагревательные элементы.

Как провести глубокую очистку тостера или мини-печи

Регулярная чистка поможет поддерживать эффективность работы бытовой техники и предотвратит появление неприятных запахов.

Для чистки вам понадобится:

салфетка из микрофибры;

неабразивная губка;

маленькая кисточка;

средство для мытья посуды;

теплая вода;

пищевая сода;

уксус.

Пошаговая инструкция:

1. Отключите печь от сети. Дождитесь, чтобы она остыла. Это поможет избежать ожогов или повреждений. Это важная мера предосторожности, особенно при работе с внутренней частью и нагревательными элементами.

2. Вытряхните крошки из прибора и поддона в мусорное ведро. Можно также использовать небольшую щётку, чтобы удалить застрявшие крошки.

3. Можно ли разбирать тостер-печь? Да, можно. Выньте съёмные части, такие как решётки для приготовления пищи и поддоны для крошек. Вымойте их в тёплой мыльной воде, используя мягкое моющее средство, при необходимости - замочите.

Прежде чем мыть эти части в посудомоечной машине, ознакомьтесь с инструкцией производителя.

4. Используйте неабразивную губку или мягкую щётку, чтобы удалить прилипшую еду с решёток и поддонов для крошек.

Не используйте металлические мочалки или абразивные щётки, которые могут поцарапать поверхности.

5. Очистите внутренние стенки тостера от брызг пищи. Для этого используйте микрофибру или мягкую ткань, смоченную раствором теплой воды и несколькими каплями мягкого средства для мытья посуды.

Для стойких пятен используйте пасту из пищевой соды. Для этого смешайте соду с водой, нанесите на пятна и оставьте на некоторое время. После этого остатки легко сотрутся влажной тканью.

Не наносите чистящий раствор непосредственно на нагревательные элементы. При необходимости аккуратно протрите их мягкой влажной тканью, убедившись, что они полностью высохли перед сборкой.

6. Протрите внешнюю поверхность влажной тканью или губкой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Для поверхностей из нержавеющей стали можно использовать специальное чистящее средство, чтобы они оставались блестящими и не оставляли разводов.

Для антипригарных или эмалированных поверхностей подойдет мягкий раствор средства для мытья посуды - он поможет справиться с брызгами и подтеками. Тщательно высушите, чтобы не осталось разводов.

7. Дверцу можно чистить обычным средством для мытья стёкол. Водный раствор уксуса также поможет удалить жир со стеклянной дверцы. Вытрите ее насухо, чтобы не осталось разводов.

8. Промойте, высушите и соберите тостер-печь заново.

Регулярный уход и эти простые советы помогут вашей мини-печи выглядеть и работать так, как будто она новая.

Ранее Главред писал, как сохранить красоту паркета на долгие годы. Для этого его нужно правильно чистить. Но что делать, если закончилось специальное средство? Хорошие новости для любителей чая - с помощью любимого напитка можно преобразить покрытие.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред