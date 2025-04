Роковая ошибка: какие приборы забывают выключать перед выходом из дома

Вы узнаете:

Во время длительного отсутствия хозяев дома, рекомендуется выключать из розетки основные электроприборы. Однако существуют устройства, которые никогда нельзя оставлять включенными, даже если вы уходите из дома всего на час. Главред выяснил, почему перед тем, как выйти из дома, всегда следует быстро проверить электроприборы на кухне и в ванной комнате.

Из-за того, что сухие хлебные крошки и капли масла накапливаются на нагревательных механизмах, тостеры и фритюрницы являются одним из крупнейших источников пожара на кухне. Один из лучших способов минимизировать риск - часто чистить тостер и фритюрницу, пишут в издании Better Homes&Gardens.

Ещё одно разумное решение - каждый раз после использования выключать тостер из розетки и внести его в перечень приборов, которые стоит проверить перед выходом.

Если вы часто пользуетесь различными стайлерами, плойками или фенами для волос, то возьмите за правило проверять их перед выходом из дома. Даже если ваш прибор имеет автоматическое отключение или охлаждение, стоит полностью отсоединять его от сети, как только вы закончили пользоваться им.

Кроме того, лучше не выходить из дома, пока техника полностью не остынет, чтобы не случились неприятные инциденты.

Многие из нас держат зарядные устройства от телефонов и других гаджетов в розетках, не вынимая их, даже когда никакие устройства не находятся в процессе зарядки. Однако это может привести к перегреву кабелей, а в результате зарядное устройство может вообще выйти из строя.

Обогреватели всегда следует выключать, как только вы закончили ими пользоваться, и как можно скорее вынимать вилку из розетки.

Даже если обогреватель не работает, вилка в розетке может привести к пожару, поэтому лучше перестраховаться и отсоединять от сети прибор, которым вы не пользуетесь.

Электрические чайники быстро нагревают воду, но существует риск того, что техника может сломаться или перегреться, когда вас не будет дома, что в свою очередь может вызвать пожар на кухне. Поэтому всегда выключайте электрические чайники из розеток, когда уходите из дома.

Что известно о "Better Homes and Gardens"

"Better Homes and Gardens" - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.