Зеленский предложил наказание для нардепов, которые не поддержат соглашение с США

Президент считает соглашение выгодным и не противоречащим Конституции, поэтому призывает парламент быстро его ратифицировать.

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Зеленский предлагает США отменить визы депутатам, которые не поддержат соглашение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины, facebook.com/iryna.gerashchenko

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Зеленский предложил США отменить визы депутатам, которые не поддержат ратификацию соглашения о полезных ископаемых

Президент заявил, что соглашение выгодно и не противоречит Конституции Украины

Нардеп Геращенко назвала слова президента "политическим шантажом"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить американских виз тех народных депутатов, которые не поддержат ратификацию ресурсного соглашения с США. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Суспильне.

Глава государства подчеркнул, что правительственная версия соглашения не содержит никаких положений, которые бы противоречили Конституции Украины, и в целом предусматривает выгодные условия для обеих сторон. Учитывая это, Зеленский убежден, что Верховная Рада должна ратифицировать это соглашение без проволочек.

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В то же время президент признал, что часть депутатов не намерена поддержать документ. Он раскритиковал такую позицию, отметив, что некоторые народные избранники регулярно посещают Соединенные Штаты, где высказывают критику в адрес Украины и ведут сомнительные дискуссии о завершении войны.

"Я считаю, что США надо просто отменить им визы. Они приезжают в США каждый месяц. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие - не очень важны. После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки", - заявил Зеленский.

Что предусматривает соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Реакция нардепов

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала призыв президента Владимира Зеленского к США отменить визы тем украинским депутатам, которые не будут голосовать за ратификацию соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. На своей странице в Facebook она назвала такие заявления "политическим шантажом" и призвала президента встретиться с парламентом и "проинформировать обо всех деталях подписанных документов".

Геращенко также напомнила о положении статьи 80 Конституции Украины, которая гарантирует, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосований и высказываний в парламенте, кроме случаев оскорбления или клеветы. По ее мнению, заявление Зеленского свидетельствует о незнании Конституции.

"Конечно, эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала она.

К критике присоединился и нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он отметил, что прежде чем угрожать лишением виз, стоит проверить, имеют ли те депутаты вообще американские визы.

"Вы бы это, опрос бы в чате своей фракции и сателлитов провели бы сначала у кого она, и виза, вообще то есть. А то может немного странная ситуация получиться, что будут угрожать тем, чего и так нет", - написал Железняк.

Соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США - главное

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Документ предусматривает равноправное сотрудничество, совместное принятие решений и использование ресурсов исключительно на развитие Украины.

Также соглашение не предусматривает долговых обязательств для Украины и исключает приватизацию стратегических предприятий. Фонд будет работать на принципах прозрачности и партнерства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта инициатива принесет большую прибыль, чем ранее предоставленные пакеты помощи. Владимир Зеленский добавил, что договоренности по редкоземельным металлам стали первым практическим результатом его встречи с Трампом в Ватикане, а само соглашение прошло существенную доработку и приобрело выгодный для Украины формат.

Как сообщал Главред, нардеп Ярослав Железняк рассказал, что текст соглашения и устава депутаты не увидят, а созданный фонд будет зарегистрирован в США. Кроме этого, соглашение по полезным ископаемым не содержит гарантий безопасности и не имеет срока действия.

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Кто такая Ирина Геращенко? Ирина Владимировна Геращенко (род. 15 мая 1971, Черкассы, Украина) - украинская тележурналистка и политический деятель, народный депутат Украины, сопредседатель фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде 9-го созыва, пишет "Википедия".

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