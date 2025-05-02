Доходов нужно ждать 10 лет: в Reuters сказали, что не так с соглашением о недрах

Разработка месторождений может занять много времени из-за ряда препятствий.

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США и Украина могут ждать десятилетие, чтобы получить доходы от сделки по добыче полезных ископаемых / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, ua.depositphotos.com

Главыне тезисы:

Сделка между США и Украиной не принесет доходов в течение многих лет

Война с Россией отпугнет многих инвесторов

Соглашение не содержит никаких гарантий безопасности

Украина и США заключили так называемое соглашение о недрах. Несмотря на официальные заявления о политической важности этого договора, реальные доходы от него вряд ли появятся в ближайшее время. Как пишет Reuters, финансовая выгода может наступить не ранее чем через 10 лет.

По оценкам экспертов отрасли, разработка в странах с развитым горным сектором, таких как Канада или Австралия, занимает от 10 до 20 лет. В случае с Украиной этот срок может быть еще длиннее из-за ряда препятствий. Война, разрушенная инфраструктура и отсутствие геологических исследований существенно подрывают перспективы разработки месторождений.

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Издание отмечает, что из-за трехлетней полномасштабной войны инфраструктура – энергетическая, транспортная и логистическая – подверглась значительным разрушениям. Большинство месторождений до сих пор не имеют полноценных геологических исследований, которые бы подтвердили экономическую целесообразность их разработки. Кроме того, потенциальные инвесторы могут ограничиваться от инвестиций в государство, где идет война.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово экспортироваться из Украины, то это иллюзии. Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестиции в Украину, когда они имеют альтернативы – инвестировать в критически важные минералы в странах, где нет войны", – сказал руководитель отдела минералов в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.

Еще одним препятствием является то, что некоторые потенциально прибыльные месторождения расположены на территориях, оккупированных Россией, а соглашение не содержит никаких гарантий безопасности.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Соглашение о минералах - последние новости

Как сообщал Главред, 30 апреля Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между странами. По его словам, "это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе".

В Украине опубликовали текст проекта соглашения с США, предусматривающего развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, также содержит положение о военной помощи США, которая может засчитываться как взнос в фонд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по полезным ископаемым выгодно США, поскольку обещает значительно большую выгоду, чем вложенные 350 млрд долларов. Он отметил, что американское присутствие поможет защитить районы разработок, а соглашение является взаимовыгодным.

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