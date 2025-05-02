Доходов нужно ждать 10 лет: в Reuters сказали, что не так с соглашением о недрах

Главыне тезисы:
- Сделка между США и Украиной не принесет доходов в течение многих лет
- Война с Россией отпугнет многих инвесторов
- Соглашение не содержит никаких гарантий безопасности
Украина и США заключили так называемое соглашение о недрах. Несмотря на официальные заявления о политической важности этого договора, реальные доходы от него вряд ли появятся в ближайшее время. Как пишет Reuters, финансовая выгода может наступить не ранее чем через 10 лет.
По оценкам экспертов отрасли, разработка в странах с развитым горным сектором, таких как Канада или Австралия, занимает от 10 до 20 лет. В случае с Украиной этот срок может быть еще длиннее из-за ряда препятствий. Война, разрушенная инфраструктура и отсутствие геологических исследований существенно подрывают перспективы разработки месторождений.
Издание отмечает, что из-за трехлетней полномасштабной войны инфраструктура – энергетическая, транспортная и логистическая – подверглась значительным разрушениям. Большинство месторождений до сих пор не имеют полноценных геологических исследований, которые бы подтвердили экономическую целесообразность их разработки. Кроме того, потенциальные инвесторы могут ограничиваться от инвестиций в государство, где идет война.
"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово экспортироваться из Украины, то это иллюзии. Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестиции в Украину, когда они имеют альтернативы – инвестировать в критически важные минералы в странах, где нет войны", – сказал руководитель отдела минералов в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.
Еще одним препятствием является то, что некоторые потенциально прибыльные месторождения расположены на территориях, оккупированных Россией, а соглашение не содержит никаких гарантий безопасности.
Соглашение о минералах - последние новости
Как сообщал Главред, 30 апреля Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал подписанный с Украиной договор о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции "историческим соглашением об экономическом партнерстве" между странами. По его словам, "это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе".
В Украине опубликовали текст проекта соглашения с США, предусматривающего развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, также содержит положение о военной помощи США, которая может засчитываться как взнос в фонд.
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по полезным ископаемым выгодно США, поскольку обещает значительно большую выгоду, чем вложенные 350 млрд долларов. Он отметил, что американское присутствие поможет защитить районы разработок, а соглашение является взаимовыгодным.
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