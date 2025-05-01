Трамп сделал первое заявление после подписания соглашения об ископаемых - детали

Трамп сказал, что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить Украину.

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Соглашение об ископаемых между Украиной и США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Белый дом

Главное из заявления Трампа:

Соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам большую выгоду

США получат больше, чем 350 миллиардов долларов

Заключенное соглашение возможно будет сдерживать Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам выгоду, значительно превосходящую вложенные средства. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsNation.

"Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", - подчеркнул Трамп. видео дня

По его словам, именно такую сумму предыдущий президент США Джо Байден передал Украине в виде наличных денег и военной техники.

"Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районы, где будут проводиться работы", - добавил американский президент.

В то же время, на вопрос, будет ли заключенное соглашение о недрах между Украиной и США "сдерживать" российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил: "Ну, возможно".

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

В воскресенье, 27 апреля, во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне украинская делегация достигла прогресса по соглашению о полезных ископаемых. Американская помощь, предоставленная до подписания этого соглашения, не будет учитываться в окончательном документе.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс заявила, что соглашение о полезных ископаемых не связано с процессом урегулирования войны в Украине.

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