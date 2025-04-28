США отказались от скандального требования в соглашении об ископаемых с Украиной

Ключевые тезисы Шмыгаля:
- Помощь США, предоставленная до подписания соглашения по полезным ископаемым, не будет учитываться в документе
- Соглашение должно соответствовать европейским обязательствам и не противоречить Конституции Украины
- Над документом работают юридические команды, есть хороший прогресс
В воскресенье, 27 апреля, во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне украинская делегация достигла прогресса по соглашению о полезных ископаемых. Американская помощь, предоставленная до подписания этого соглашения, не будет учитываться в окончательном документе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Насыщенный визит, ряд переговоров с ключевыми финансовыми институтами, включая МВФ, Всемирный банк и ЕБРР. Важная встреча с Министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами", - рассказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Киев вернул средства, полученные от США. Однако теперь эти требования были сняты.
По словам Шмыгаля, юридические команды США и Украины продолжают работать над документом, но уже есть "хороший прогресс".
"Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано Парламентом. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания", - заявил украинский премьер.
Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от партнеров. По его словам, финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита в 39 млрд долларов из помощи международных партнеров.
"Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые мы используем для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. Но наша цель - полная конфискация", - добавил Шмыгаль.
Соглашение о полезных ископаемых - новости по теме
Напомним, 17 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение по минералам уже в следующий четверг, 24 апреля. Он подчеркнул, что соглашение уже согласовано и Украина готова выполнить все его условия.
Также 18 апреля Украина и США подписали меморандум, который подтверждает намерение заключить соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. Как сообщила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, этот шаг является важным для создания Фонда инвестиций в восстановление Украины
Как сообщал Главред, недавно президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского срочно подписать стратегическое соглашение с США по редкоземельным металлам. Соответствующее обращение Трамп опубликовал в соцсети Truth Social, отметив, что подписание соглашения задерживается уже на три недели.
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Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.
До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
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