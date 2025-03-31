Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому

Главное из заявления Трампа:
- Зеленский хочет отказаться от соглашения об ископаемых
- В случае выхода из соглашения у Зеленского будут большие проблемы
- Украина никогда не будет членом НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Об этом пишет Reuters.
В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".
"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - заявил он.
Кроме того, президент США подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО.
"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - добавил Трамп.
Трамп об отказе Украины от соглашения - видео:
Соглашение о редкоземельных металлах - что известно
Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.
Известно, что новый проект соглашения о полезных ископаемых предусматривает, что Украина будет обязана компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной, гуманитарной и тому подобное.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых. Он отметил, что сначала Украина и США договорились о рамочном соглашении, но сейчас Штаты настаивают на полном соглашении.
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