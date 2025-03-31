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Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому

Мария Николишин
31 марта 2025, 07:39
499
Трамп заявил, что у Зеленского будут большие проблемы.
Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому
Соглашение с США о полезных ископаемых / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Трампа:

  • Зеленский хочет отказаться от соглашения об ископаемых
  • В случае выхода из соглашения у Зеленского будут большие проблемы
  • Украина никогда не будет членом НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Об этом пишет Reuters.

В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

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"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - заявил он.

Кроме того, президент США подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - добавил Трамп.

Трамп об отказе Украины от соглашения - видео:

Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому
Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому
Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных металлах - что известно

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Известно, что новый проект соглашения о полезных ископаемых предусматривает, что Украина будет обязана компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной, гуманитарной и тому подобное.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых. Он отметил, что сначала Украина и США договорились о рамочном соглашении, но сейчас Штаты настаивают на полном соглашении.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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