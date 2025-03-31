Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому

Трамп заявил, что у Зеленского будут большие проблемы.

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Соглашение с США о полезных ископаемых / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Трампа:

Зеленский хочет отказаться от соглашения об ископаемых

В случае выхода из соглашения у Зеленского будут большие проблемы

Украина никогда не будет членом НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Об этом пишет Reuters.

В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

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"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - заявил он.

Кроме того, президент США подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - добавил Трамп.

Трамп об отказе Украины от соглашения - видео:

Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных металлах - что известно

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Известно, что новый проект соглашения о полезных ископаемых предусматривает, что Украина будет обязана компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной, гуманитарной и тому подобное.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых. Он отметил, что сначала Украина и США договорились о рамочном соглашении, но сейчас Штаты настаивают на полном соглашении.

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