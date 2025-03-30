Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

Многие хотят, чтобы Трамп еще раз баллотировался на пост главы Штатов, считает сам американский президент.

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Трамп знает, что есть лазейка, благодаря которой он мог бы в третий раз баллотироваться на пост президента США / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп допустил, что будет баллотироваться в третий раз

Трамп заявил, что пока рано говорить о третьем президентском сроке

Действующий хозяин Белого дома Дональд Трампа не исключил сценария, при котором он будет баллотироваться на третий президентский срок. Также он подтвердил, что действительно существует способ, как это реализовать.

В интервью NBC News он рассказал о том, что "многие хотят", чтобы политик пошел на еще один президентский срок.

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"Многие хотят, чтобы я это сделал. Но, я имею в виду, я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, вы знаете, еще очень рано для администрации", - считает Трамп.

По словам главы Белого дома, пока что он сосредоточен на своем текущем сроке, но знает о существовании методов, при помощи которых существует возможность баллотироваться на пост президента еще раз.

"Я не шучу, но пока еще слишком рано об этом думать", - подчеркнул Дональд Трамп.

Журналисты напомнили, что в рамках Конституции США действует 22-я поправка. Она была принята после избрания Франклина Делано Рузвельта на четвертый срок в далеком 1944 году. И эта поправка запрещает американским президента занимать свой пост более двух сроков.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Трамп и война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что Дональд Трамп разозлился на Владимира Путина, который затягивает с перемирием в Украине. Он пригрозил агрессору России высокими тарифами на нефть.

Также Трамп говорил, что между Украиной и Россией высокий уровень недоброжелательности, однако прогресс в переговорах есть. По его словам, Вашингтон изучает отчеты об ударах оккупантов по Украине иранскими дронами.

Трамп может ввести новые санкции против России, если Кремль откажется от прекращения огня или нарушит режим перемирия, сказал президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с американским президентом. В ближайшее время Трамп предложит усилить ограничений в отношении РФ.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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