'Я очень зол': Трамп резко ответил Путину и готовит удар по России - NBC

Трамп пригрозил России новыми тарифами на российскую нефть из-за нежелания России заключать перемирие с Украиной и последних заявлений диктатора Путина.

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Трамп резко ответил Путину и готовит удар по России / Коллаж Главред, фото: скришот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Трамп:

Трамп был "очень зол", когда Путин раскритиковал авторитет президента Зеленского

Введение пошлин будет означать, что страны, которые покупают у России нефть, не смогут вести бизнес в США

Новый разговор с Путиным состоится на следующей неделе

Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями России в отношении Украины и пригрозил введением дополнительных тарифов на российскую нефть, если Кремль не согласится на прекращение огня. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу NBC.

Ведущая сообщила, что несколько часов назад президент Трамп позвонил ей и заявил, что разъярен действиями президента России Путина, а также пригрозил введением дополнительных тарифов на российскую нефть.

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"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия, чего может и не быть, но если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что введение 25% тарифов на российскую нефть возможно в любой момент, и сообщил, что планирует провести разговор с президентом Путиным на этой неделе.

Введение новых тарифов будет означать, что компании и страны, которые приобретают российскую нефть, потеряют возможность вести бизнес в Соединенных Штатах.

"Я был очень зол, возмущен, когда Путин начал затрагивать авторитет Зеленского и начал говорить о новом руководстве в Украине", - резюмировал он.

Смотрите видео заявления Трампа относительно новых санкций против России:

Фото: скриншот

Трамп подчеркнул, что эти комментарии "не попали в нужное место".

Он также отметил, что тарифы против России вступят в силу в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. По его словам, Путин понимает, что он разгневан, однако подчеркнул, что между ними "очень хорошие отношения" и его гнев быстро исчезает, если российский лидер принимает "правильные решения".

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Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга прокомментировал возможность соблюдения страной-агрессором перемирия и прекращения ударов по энергетическим объектам. По данным российских СМИ, он заявил, что РФ оставляет за собой право не выполнять тридцатидневный режим прекращения огня, оправдываясь тем, что Украина якобы регулярно его нарушает.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между Украиной и Россией сохраняется высокий уровень напряженности, однако есть определенный прогресс в урегулировании ситуации.

Украина согласилась на перемирие, чтобы продемонстрировать, что страна-агрессор Россия не сделает того же шага. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к прекращению огня.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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