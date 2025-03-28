РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

Между Украиной и Россией сохраняется высокий уровень недоброжелательности.

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Дональд Трамп сделал заявление о мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

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Между Украиной и РФ высокий уровень недоброжелательности

Трамп изучает отчеты об ударах иранских дронов

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между Украиной и Россией сохраняется высокий уровень недоброжелательности, но прогресс по урегулированию есть.

"Я думаю, что есть прогресс. Но между сторонами много недоброжелательности", - сказал Трамп в Белом доме во время ответов на вопросы журналистов.

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По его словам, также перемирие усложняется в связи с российскими атаками по Украине ударными беспилотниками.

"Ну, посмотрим, что будет дальше. Я получаю отчеты об этом (применении иранских дронов – ред.), мы изучаем эти отчеты. Иран производит много беспилотников, и они делают очень эффективные беспилотники", – сказал лидер США.

"Иран — один из главных пунктов в моем списке того, за чем нужно внимательно следить. И нам придется либо все обсудить, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи. А я не хочу, чтобы это случилось. Я очень надеюсь, что мы сможем все решить с Ираном. Но если мы не решим, с Ираном произойдут очень плохие вещи", - добавил он.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры. В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

Как писал Главред, в МВД Украины сообщили, что в результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом. Там нашли тело мужчины и девочки. Погибшими оказались 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

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