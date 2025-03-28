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РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

Алексей Тесля
28 марта 2025, 22:27
249
Между Украиной и Россией сохраняется высокий уровень недоброжелательности.
Трамп, флаги Украины и России
Дональд Трамп сделал заявление о мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

Важно:

  • Между Украиной и РФ высокий уровень недоброжелательности
  • Трамп изучает отчеты об ударах иранских дронов

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что между Украиной и Россией сохраняется высокий уровень недоброжелательности, но прогресс по урегулированию есть.

"Я думаю, что есть прогресс. Но между сторонами много недоброжелательности", - сказал Трамп в Белом доме во время ответов на вопросы журналистов.

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По его словам, также перемирие усложняется в связи с российскими атаками по Украине ударными беспилотниками.

"Ну, посмотрим, что будет дальше. Я получаю отчеты об этом (применении иранских дронов – ред.), мы изучаем эти отчеты. Иран производит много беспилотников, и они делают очень эффективные беспилотники", – сказал лидер США.

"Иран — один из главных пунктов в моем списке того, за чем нужно внимательно следить. И нам придется либо все обсудить, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи. А я не хочу, чтобы это случилось. Я очень надеюсь, что мы сможем все решить с Ираном. Но если мы не решим, с Ираном произойдут очень плохие вещи", - добавил он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры. В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

Как писал Главред, в МВД Украины сообщили, что в результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом. Там нашли тело мужчины и девочки. Погибшими оказались 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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