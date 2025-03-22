В одну секунду погибли отец и 14-летняя дочь: страшные подробности атаки на Запорожье

В результате российской атаки на Запорожье погибли 3 человека, еще 12 - травмированы.

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РФ убила отца и 14-летнюю дочь в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Запорожская ОГА

Что известно:

РФ атаковала Запорожье Шахедами

Под ударом оказались жилые дома

В результате атаки погибли люди

Российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством "Шахедов". Под ударами были жилые дома, детский сад и ресторан. В результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом. Там нашли тело мужчины и девочки. Об этом сообщает МВД Украины.

Погибшими оказались 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

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В результате атаки пострадало много людей, среди них - 9-месячный младенец.

"В целом повреждены 6 многоэтажных домов, 1 частный дом, здание детского сада и заведение питания. На местах работают необходимые службы города", - говорится в сообщении.

Смотрите видео об атаке на Запорожье:

РФ убила отца и 14-летнюю дочь в Запорожье / фото: скриншот

В ГСЧС заявили, что уже завершили поисково-спасательные работы. Количество погибших возросло до 3 человек. Еще 12 человек травмированы. Однако количество пострадавших еще уточняется.

"От ГСЧС привлекалось 63 спасателя и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Смотрите видео об атаке на Запорожье:

РФ убила отца и 14-летнюю дочь в Запорожье / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Из-за российских ударов известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Позже пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что минувшей ночью украинские защитники сбили 114 вражеских БПЛА из 214. Кроме этого, 81 российский беспилотник не смог достичь своей цели.

Ранее РФ устроила массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них - ребенок.

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