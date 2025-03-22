Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В одну секунду погибли отец и 14-летняя дочь: страшные подробности атаки на Запорожье

Ангелина Подвысоцкая
22 марта 2025, 01:48
90
В результате российской атаки на Запорожье погибли 3 человека, еще 12 - травмированы.
удар по Запорожью
РФ убила отца и 14-летнюю дочь в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Запорожская ОГА

Что известно:

  • РФ атаковала Запорожье Шахедами
  • Под ударом оказались жилые дома
  • В результате атаки погибли люди

Российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством "Шахедов". Под ударами были жилые дома, детский сад и ресторан. В результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом. Там нашли тело мужчины и девочки. Об этом сообщает МВД Украины.

Погибшими оказались 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

видео дня

В результате атаки пострадало много людей, среди них - 9-месячный младенец.

  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: скриншот из видео
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: скриншот из видео
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: скриншот из видео
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: скриншот из видео
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: скриншот из видео
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта Запорожская ОВА
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: ГСЧС
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: ГСЧС
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: ГСЧС
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: ГСЧС
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: Нацполиция
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: Нацполиция
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: Нацполиция
  • Атака на Запорожье 21 марта
    Атака на Запорожье 21 марта фото: Нацполиция

"В целом повреждены 6 многоэтажных домов, 1 частный дом, здание детского сада и заведение питания. На местах работают необходимые службы города", - говорится в сообщении.

Смотрите видео об атаке на Запорожье:

удар по Запорожью
РФ убила отца и 14-летнюю дочь в Запорожье / фото: скриншот

В ГСЧС заявили, что уже завершили поисково-спасательные работы. Количество погибших возросло до 3 человек. Еще 12 человек травмированы. Однако количество пострадавших еще уточняется.

"От ГСЧС привлекалось 63 спасателя и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Смотрите видео об атаке на Запорожье:

удар по Запорожью
РФ убила отца и 14-летнюю дочь в Запорожье / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Из-за российских ударов известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Позже пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что минувшей ночью украинские защитники сбили 114 вражеских БПЛА из 214. Кроме этого, 81 российский беспилотник не смог достичь своей цели.

Ранее РФ устроила массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них - ребенок.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Запорожская область вторжение России атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В одну секунду погибли отец и 14-летняя дочь: страшные подробности атаки на Запорожье

В одну секунду погибли отец и 14-летняя дочь: страшные подробности атаки на Запорожье

01:48Украина
Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой дом

Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой дом

22:52Украина
Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой Шахедов

Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой Шахедов

22:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося в лесу кота за 7 секунд

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося в лесу кота за 7 секунд

Последние новости

02:00

Обычная монетка в помощь: эксперты объяснили, как очистить лейку душа за 15 секунд

01:48

В одну секунду погибли отец и 14-летняя дочь: страшные подробности атаки на ЗапорожьеФотоВидео

01:28

4 знака зодиака, которые заработают больше всех в 2025 году

00:35

"Плохая новость для Украины": СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском

21 марта, пятница
23:06

Запасы на нуле: у россиян заканчивается самый популярный тип оружия

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
22:52

Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой домФото

22:44

2 продукта заставят ваши кроссовки выглядеть как новыеВидео

22:38

Штрафа не будет: три случая, когда можно проехать на красный свет светофора

22:12

Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой ШахедовФотоВидео

Реклама
22:00

Байден планирует вернуться в политику, чтобы реализовать одно важное дело - СМИ

21:59

Россияне допустили большую ошибку на Энгельсе: спутниковые снимки с последствиями удара

21:54

Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

21:07

Чудо-средство из кухни: зачем опытные хозяйки кладут чайные пакетики на мебель

20:55

США должны перейти к плану "Б": Маломуж рассказал, как остановить войну в Украине

20:32

"Переговоры по разделу земель": Трамп удивил заявлением

20:24

Цена взлетела на 51%: в Украине стремительно дорожает популярный ингредиент борща

20:21

"Маша, хватит пить": опухшая и красная Захарова появилась на похоронках КиркороваВидео

19:59

Почему исчез Рональд МакДональд: жуткая правда о культовом клоуне из McDonald's

19:49

Курс валют в Украине: что будет с долларом до конца марта

19:37

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

Реклама
19:36

Украину накрыло резкое потепление: синоптики назвали регионы, где будут лить дожди

19:15

"Есть контуры мирного соглашения": Трамп об окончании войны в Украине

19:10

Подрыв россиянами газоизмерительной станции "Суджа": что надо знатьмнение

18:50

Почему в церкви жгут ладан: неожиданное значение древней традиции

18:48

"Надо быть осторожными": президент Чехии едва не попал под атаку РФ в Одессе

18:33

Изумительный завтрак из простых ингредиентов - раз и готовоВидео

18:32

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

18:19

Угроза захвата плацдармов на Запорожье: в ВСУ назвали направления наступления РФ

18:11

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

18:01

США могут приблизить прекращение огня: Зеленский озвучил ожидания Украины

17:42

Украине предлагают альтернативу миротворцам: Зеленский резко отреагировал

17:27

ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении: детали

17:25

Катастрофа для Вашингтона: прогноз вывода ядерного арсенала США из ЕвропыВидео

17:20

Скоро роды: как выглядит беременная Анна Заворотнюк

17:06

Золотые горы: какие знаки Зодиака заработают больше всего денег в 2025 году

17:01

В Скадовске мастерски подорвали авто с двумя оккупантами: в ГУР показали фото

16:20

Что святить в корзине на Пасху: священник озвучил точный списокВидео

16:17

Лук будет размером с кулак: как сажать, чтобы получить крупные головки

16:14

О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИДе четко ответили

16:13

Есть дома у каждого: чем смазать дверные петли, чтобы забыть про скрип

Реклама
15:39

Март 2025 изменит жизнь двух знаков зодиака: кто закрутит невероятный роман

15:28

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видеоВидео

15:19

Мощное пополнение авиации: Швеция прокомментировала передачу Украине самолетов

15:07

Забудьте о разрывах: бабушкин лайфхак, как оторвать идеальный кусок фольгиВидео

14:45

Украина и ЕС могут вместе достигнуть ядерного паритета с РФ – КостенкоВидео

14:40

Уже на 12% дороже: известный овощ в Украине побил новый рекорд в цене

14:39

Принц Уильям встретился с украинскими детьми

14:36

Садоводы призвали использовать один предмет одежды, чтобы улучшить рост растений

14:12

Гороскоп на завтра 22 марта: Рыбам - прибыль, Львам - радостная новость

13:48

Вот, почему вазон не цветет и опадает: главная ошибка в уходе за орхидеей

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять