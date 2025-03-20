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Прогремело около 30 взрывов: оккупанты атаковали жилые районы Кропивницкого

Ангелина Подвысоцкая
20 марта 2025, 00:12обновлено 20 марта, 01:10
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В результате массированной атаки в городе поднялись пожары.
нападение на Кропивницкий
Кропивницкий под массированной атакой РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа "Шахед". Мощные взрывы прогремели в Кропивницком. Об этом сообщает председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Под массированным ударом оказались жилые микрорайоны города - Новониколаевка и Балашовка. Уже известно о том, что в городе поднялись пожары.

"Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Бог ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать", - написал он.

видео дня

Местные СМИ сообщают о том, что в городе прогремело около 30 взрывов.

В Сети появились кадры со взрывами.

Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:

нападение на Кропивницкий
Кропивницкий под массированной атакой РФ / фото: скриншот

Позже появились новые кадры с последствиями ударов РФ по жилым кварталам. На видео видно город весь в огне.

Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:

атака на Кропивницкий
Кропивницкий под массированной атакой РФ / фото: скриншот

Также известно, что во многих многоэтажных домах в результате ударов повылетали окна. На одном из видео удалось зафиксировать момент "прилета" вражеского "Шахеда".

Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:

атака на Кропивницкий
Кропивницкий под массированной атакой РФ / фото: скриншот

Задержка поездов из-за атаки

В результате атаки на Кировоградщину была повреждена инфраструктура, сообщает "Укрзализница". Пока неизвестно, насколько значительными являются повреждения и сколько времени займет восстановление. Оценивать повреждения будут после отбоя.

Из соображений безопасности Укрзализныця изменила маршруты движения поездов:

  • №53 Днепр - Одесса
  • №92/60 Одесса - Харьков/Краматорск
  • №7 Харьков - Одесса
  • №128 Львов - Запорожье
  • №52 Одесса - Запорожье

Из-за этого ожидается задержка не менее 3 часов.

"Ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а к станциям на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами. Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии. Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно на официальных каналах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

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война в Украине Кировоградская область вторжение России Кропивницкий атака дронов
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