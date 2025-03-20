Прогремело около 30 взрывов: оккупанты атаковали жилые районы Кропивницкого

В результате массированной атаки в городе поднялись пожары.

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Кропивницкий под массированной атакой РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа "Шахед". Мощные взрывы прогремели в Кропивницком. Об этом сообщает председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Под массированным ударом оказались жилые микрорайоны города - Новониколаевка и Балашовка. Уже известно о том, что в городе поднялись пожары.

"Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Бог ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать", - написал он. видео дня

Местные СМИ сообщают о том, что в городе прогремело около 30 взрывов.

В Сети появились кадры со взрывами.

Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:

Кропивницкий под массированной атакой РФ / фото: скриншот

Позже появились новые кадры с последствиями ударов РФ по жилым кварталам. На видео видно город весь в огне.

Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:

Кропивницкий под массированной атакой РФ / фото: скриншот

Также известно, что во многих многоэтажных домах в результате ударов повылетали окна. На одном из видео удалось зафиксировать момент "прилета" вражеского "Шахеда".

Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:

Кропивницкий под массированной атакой РФ / фото: скриншот

Задержка поездов из-за атаки

В результате атаки на Кировоградщину была повреждена инфраструктура, сообщает "Укрзализница". Пока неизвестно, насколько значительными являются повреждения и сколько времени займет восстановление. Оценивать повреждения будут после отбоя.

Из соображений безопасности Укрзализныця изменила маршруты движения поездов:

№53 Днепр - Одесса

№92/60 Одесса - Харьков/Краматорск

№7 Харьков - Одесса

№128 Львов - Запорожье

№52 Одесса - Запорожье

Из-за этого ожидается задержка не менее 3 часов.

"Ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а к станциям на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами. Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии. Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно на официальных каналах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

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