Прогремело около 30 взрывов: оккупанты атаковали жилые районы Кропивницкого

Российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа "Шахед". Мощные взрывы прогремели в Кропивницком. Об этом сообщает председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
Под массированным ударом оказались жилые микрорайоны города - Новониколаевка и Балашовка. Уже известно о том, что в городе поднялись пожары.
"Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Бог ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать", - написал он.видео дня
Местные СМИ сообщают о том, что в городе прогремело около 30 взрывов.
В Сети появились кадры со взрывами.
Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:
Позже появились новые кадры с последствиями ударов РФ по жилым кварталам. На видео видно город весь в огне.
Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:
Также известно, что во многих многоэтажных домах в результате ударов повылетали окна. На одном из видео удалось зафиксировать момент "прилета" вражеского "Шахеда".
Смотрите видео с последствиями ударов по Кропивницкому:
Задержка поездов из-за атаки
В результате атаки на Кировоградщину была повреждена инфраструктура, сообщает "Укрзализница". Пока неизвестно, насколько значительными являются повреждения и сколько времени займет восстановление. Оценивать повреждения будут после отбоя.
Из соображений безопасности Укрзализныця изменила маршруты движения поездов:
- №53 Днепр - Одесса
- №92/60 Одесса - Харьков/Краматорск
- №7 Харьков - Одесса
- №128 Львов - Запорожье
- №52 Одесса - Запорожье
Из-за этого ожидается задержка не менее 3 часов.
"Ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а к станциям на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами. Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии. Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно на официальных каналах Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред