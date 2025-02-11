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РФ применила новую тактику ракетных ударов по Украине: что изменилось

Юрий Берендий
11 февраля 2025, 16:58
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Украине нужно нарастить количество систем ПВО Patriot и SAMP-T, которые способны сбивать российские баллистические ракеты, считает авиационный эксперт.
РФ применила новую тактику ракетных ударов по Украине: что изменилось
Россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Коротко:

  • РФ изменила тактику ночных ракетных ударов по Украине
  • Враг меньше применяет стратегическую авиацию, в основном применяя тактическую

Российские оккупационные войска меняют тактику ночных ракетных атак по территории Украины. Об этом в эфире Суспільного сообщил авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

По его словам, этой ночью оккупанты сначала применили ударные дроны "Шахед", а затем выпустили крылатые и баллистические ракеты.

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Храпчинский также отметил, что противник увеличивает количество крылатых ракет, которые запускает с тактической авиации, в частности типов Х-59 и Х-69.

"Большинство ракет летели в одну точку и это затрудняло работу средств противовоздушной обороны. Опять же, надо понимать, что враг, в последнее время, меняет тактику, которую мы видим. Уменьшилось стратегической авиации с использованием крылатых ракет типа Х-101, Х-555, но, при этом, враг пытается использовать остатки тех самых ракет "Калибр" с кораблей, из акватории черноморского флота, и дополнительно, нагружает еще непосредственно баллистическими ракетами", - сказал Храпчинский.

Эксперт отметил, что, как и в начале февраля, оккупанты применили большое количество ракет с баллистической траекторией, которые сложно перехватывать. Он подчеркнул, что Украине необходимо значительно увеличить количество систем ПВО, в частности Patriot и SAMP-T.

Храпчинский также подчеркнул, что, несмотря на активное использование стратегической авиации и дальнобойных ракет, Россия осознает высокую стоимость таких атак.

В то же время, по его мнению, противник понимает, что украинская система ПВО существенно усилилась, в частности благодаря авиационной поддержке. Поступление F-16 позволит оперативно перехватывать крылатые ракеты в воздушном пространстве. Поэтому враг смещает акцент на удары по прифронтовым и приграничным районам, где есть более уязвимые цели.

По его словам, оккупанты активно ищут украинские системы ПВО в этих зонах, чтобы нанести по ним удары.

РФ применила новую тактику ракетных ударов по Украине: что изменилось
Откуда и чем РФ наносит ракетные удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 февраля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный воздушный удар по Украине, используя ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования. В частности, РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" возле порта в Новороссийске, Краснодарского края, а в Сети появилось видео момента их запуска.

Утром в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о фиксации крылатых ракет и скоростной цели в Полтавской области.

Под вражеский удар попали объекты газодобывающей промышленности. По данным ВС ВСУ, Россия применила до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

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Кто такой Анатолий Храпчинский?

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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