Оружие Украине для защиты от РФ: документ о ленд-лизе уже в Конгрессе, детали

Идея законопроекта – помочь Украине сдержать военную агрессию России и силой посадить Путина за стол переговоров.

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В Республиканской партии предложили передавать оружие Украине в рамках ленд-лиза / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

Что известно про законопроект о ленд-лизе:

Законопроект о ленд-лизе зарегистрирован в Конгрессе

Цель законопроекта - помощь Украине защититься от агрессии РФ

Текст законопроекта пока не представлен

В Конгрессе Соединенных Штатов уже зарегистрирован законопроект, направленный на восстановление механизма ленд-лиза для Украины. Его инициатор – конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Текста документа пока нет.

В описании документа говорится следующее:

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"(Целью закона является необходимость, - ред.) предоставить президенту расширенные полномочия по заключению соглашений с правительством Украины о предоставлении в аренду или лизинг оборонных товаров этому правительству для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения, а также для других целей".

Впрочем, самого текста законопроекта на сайте американского парламента пока нет.

Ленд-лиз для Украины при администрации Байдена

Американский президент Джо Байден 9 мая 2022 года на фоне полномасштабной войны России против Украины подписал закон о ленд-лизе для Украины. Механизм документа предоставлял США возможность серьезно ускорить поставки вооружений, транспорта, продовольствия, а также другой помощи Украине в аренду или бесплатно.

Условия программы позволяли Белому дому предоставлять Украине помощь и не ждать, пока Конгресс выделит средства для поддержки.

Впрочем, реально ленд-лиз так и не заработал. Украина в рамках этого закона оружия не получала, а в октябре 2023 года документ утратил силу и не был продлен.

В последний раз ленд-лиз реально использовался во времена Второй мировой войны. Штаты снабжали союзников боеприпасами, техникой и другими необходимыми компонентами для противостояния в войне нацистской Германии.

Кто такой Джо Уилсон? Эддисон Грейвс "Джо" Уилсон-старший – американский политик, юрист. Член Палаты представителей США от 2-го избирательного пункта Южной Каролины. Член Республиканской партии. В период с 1984 по 2001 год представлял в Сенате Южную Каролину. Высокопоставленный представитель Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинской комиссии). В ноябре 2021 года Уилсон совместно с сопредседателем Комиссии Конгресса США Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе Стивом Коэном представили резолюцию, в которой предложили не признавать Владимира Путина легитимным президентом России после 7 мая 2024 года, пишет Википедия.

Ленд-лиз при президентстве Трампа – новости по теме:

Ранее в интервью Главреду глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предположил, что администрация Трампа может запустить военную помощь Украине в рамках ленд-лиза на льготных условиях.

"То есть мы будем рассчитываться за этот долг позже. Но главное - восстановить военную помощь Украине, а еще лучше - увеличить ее", - отмечал эксперт и добавил, что такой шаг станет рычагом давления на Россию.

10 февраля конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон заявил, что собирается представить законопроект о ленд-лизе, принятие которого позволит США передать Украине "победное оружие".

"Сегодня я представлю закон о первоочередном ленд-лизе, чтобы предоставить президенту Трампу гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, включая Украину", - сказал Уилсон.

По словам парламентария, такой шаг нужен для того, чтобы сдерживать Россию и силой принудить Путина к переговорам.

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