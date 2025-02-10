В США готовят закон о ленд-лизе для передачи Украине "победного оружия": что известно

Поставки вооружения со стороны США после подписания закона о ленд-лизе могут помочь Украине и союзникам сдержать российского диктатора Путина.

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В США анонсировали новый закон о ленд-лизе для Украины / Коллаж Главред, фото: US Army, скриншот из видео

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В США представят новый законопроект для ленд-лиза

Новый закон позволит предоставить Украине и союзникам США "оружие победы"

В понедельник, 10 февраля, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон объявил о намерении представить новый законопроект о ленд-лизе, который позволит США передать Украине "победное оружие". Об этом член Палаты представителей США Джо Уилсон сообщил в своем X (бывший Twitter).

"Сегодня я представлю закон о первоочередном ленд-лизе, чтобы предоставить президенту Трампу гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, включая Украину", - говорится в сообщении. видео дня

Фото: скриншот

Джо Уилсон отметил, что это нужно для того, чтобы сдержать военного преступника Путина. Кроме того, республиканец обвинил администрацию Джо Байдена в том, что решение о ленд-лизе не было принято раньше. как это должен был бы сделать Байден уже давно.

"Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!", - написал он.

В другом посте Джо Уилсон подчеркнул, что Россия не должна иметь доступа к технологиям цивилизованного мира, в частности американским.

"Они решили жить в темных веках, и мы должны им это позволить", - написал он.

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Конгрессмен-республиканец также заявил, что необходимо запретить России закупку любой западной военной техники. Он напомнил слова спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России генерал-лейтенанта Келлога, который отметил, что нынешние санкции против России оцениваются лишь на "3", тогда как должны быть на "10".

"Соедините точки над "и". Иранский режим предоставляет военному преступнику Путину беспилотники-смертники и ракеты. Военный преступник Путин поставляет иранским марионеткам Хезболле и хуситам. Все это финансирует Коммунистическая партия Китая. Дайте отпор оси агрессоров!", - призвал он.

Фото: скриншот

Военная помощь США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США продолжают поддерживать Украину в войне против России, заявил новый государственный секретарь Марко Рубио. По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, Рубио подчеркнул, что Вашингтон не откажется от Украины.

Поставки американского оружия, которые были временно приостановлены, возобновились на фоне пересмотра администрацией Дональда Трампа политики в отношении Киева. Анализ Reuters показывает, что после победы Трампа средняя стоимость поставок значительно выросла, достигнув уровня середины 2023 года.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что США не сократили военную помощь Украине после смены администрации Белого дома, хотя пока новые пакеты помощи не обсуждаются. Он также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

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