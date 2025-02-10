Россиян ждут сюрпризы от ВСУ: известно, возможен ли новый прорыв границы РФ

Россияне продолжат давить, чтобы освободить Курщину.

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Операция ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы:

Россиян ждут сюрпризы от Украины в появлении новейших технологий

Сейчас Курское выступление удерживается ВСУ в ожидании возможных мирных переговоров

Это является основным козырем Украины в войне

Бои в Курской области России начались еще 6 августа 2024 года и продолжаются до сих пор. Однако, могут ли аналогичные операции начаться в других областях РФ в 2025 году? Об этом рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука на чате в Главреде.

По его словам, россиян ждут сюрпризы от ВСУ.

"Россиян ждут сюрпризы от Украины в появлении новейших технологий и вооружений. Неделю назад мы продемонстрировали дрон, способный доставлять управляемую авиационную бомбу весом 250 кг - это существенно, это не 20-30 кг. Подобные сюрпризы точно ждут Россию от нас", - подчеркнул он.

В то же время, говоря о возможности дополнительных прорывов границы и операций вроде Курской в других областях РФ, эксперт отметил, что скептически к этому относится.

"Желание провести такие операции, возможно, у нас и есть, но ресурсов не хватает", - считает он.

Тука также высказал предположение, будет ли продолжаться Курская операция в 2025 году.

"Скажу откровенно, я удивлен, что Курская операция до сих пор продолжается. Не знаю, остаются ли еще в Украине люди, которые считают, что это бесплатная туристическая прогулка для наших войск. Мы так же, как и везде, несем там потери, используем вооружение, более того, в начале Курской операции мы использовали там наиболее боеспособные подразделения. У меня нет никаких сомнений в том, что россияне продолжат давить, чтобы освободить Курщину", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что сейчас так называемое Курское выступление удерживается Вооруженными силами в ожидании возможных мирных переговоров для того, чтобы иметь хоть какой-то козырь и аргумент в разговоре с Путиным.

"Это позволит договориться, например, об освобождении россиянами Запорожской области в обмен на то, что мы уйдем из Курской. Хватит ли у нас сил для удержания Курщины - хочется верить, что да", - подчеркнул Тука.

Он также высказал мнение, есть ли у Украины еще козыри, кроме контроля над частью Курщины.

"Перед Россией - к сожалению, нет. Разве что только нанесение ударов по инфраструктуре РФ и уничтожение личного состава российской армии. Других козырей я не вижу", - подытожил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации.

Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, военные 47 ОМБр "Магура" сообщили, что российские оккупанты изменили тактику штурмов в Курской области РФ. Ранее на этом направлении оккупанты наступали преимущественно техникой. Сейчас они бросают в штурм пехоту.

Проект DeepState сообщил, что украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, расположенного в Суджанском районе Курской области РФ.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса.

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Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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