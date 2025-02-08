Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области

О чем речь:
- Силы обороны Украины продвинулись вглубь России
- ВСУ достигли успеха возле Черкасской Конопельки
Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, в то же время украинские силы обороны смогли продвинуться на вражеской территории, сообщает проект DeepState.
Так, украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, который расположен в Суджанском районе Курской области РФ.
В то же время российские войска также имеют определенные тактические успехи на фронте.
"Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным Генштаба, в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков.
"Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 - из РСЗО", - пишет Генштаб.
Бои на Курщине - что известно
Главред сообщал со ссылкой на отчет ISW, что ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области. Воины продвинулись до пяти километров за российскими линиями на юго-восток от Суджи Курской области.
Также аналитики ISW подтвердили, что враг понес потери. Воины Украины совершили контратаку в районах Новой и Старой Сорочин, также украинские артиллеристы попали в штаб россиян в Рыльске.
По данным Bloomberg, ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам. Курская область является козырем Украины на переговорах, ведь оккупация территории РФ является личной неудачей для Путина.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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