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Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области

Даяна Швец
8 февраля 2025, 10:38
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Украинские военные укрепляют позиции на Курщине.
Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области
ВСУ имеют успехи на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты deepstatemap.live

О чем речь:

  • Силы обороны Украины продвинулись вглубь России
  • ВСУ достигли успеха возле Черкасской Конопельки

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, в то же время украинские силы обороны смогли продвинуться на вражеской территории, сообщает проект DeepState.

Так, украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, который расположен в Суджанском районе Курской области РФ.

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В то же время российские войска также имеют определенные тактические успехи на фронте.

"Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков.

"Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 - из РСЗО", - пишет Генштаб.

Бои на Курщине - что известно

Главред сообщал со ссылкой на отчет ISW, что ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области. Воины продвинулись до пяти километров за российскими линиями на юго-восток от Суджи Курской области.

Также аналитики ISW подтвердили, что враг понес потери. Воины Украины совершили контратаку в районах Новой и Старой Сорочин, также украинские артиллеристы попали в штаб россиян в Рыльске.

По данным Bloomberg, ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам. Курская область является козырем Украины на переговорах, ведь оккупация территории РФ является личной неудачей для Путина.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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