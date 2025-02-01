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ВСУ прорываются контратаками на Курщине: враг понес потери - ISW

Даяна Швец
1 февраля 2025, 14:18
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Воины Украины взрывают управление российских войск на территории Курской области.
ВСУ прорываются контратаками на Курщине: враг понес потери - ISW
Враг понес потери в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот карты DeepState

Главное из анализа ISW:

  • Российские войска не смогли прорвать оборону ВСУ в Курской области
  • Воины Украины осуществили контратаку в районах Новой и Старой Сорочины
  • Украинские артиллеристы попали в штаб россиян в Рыльске

В течение 31 января российские войска продолжали попытки штурма в районе так называемого "украинского плацдарма" на территории Курской области. Однако, понеся потери, продвинуться им не удалось. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ атаковали лесные массивы вблизи Никольского и Свердликово, расположенных возле Суджи. В то же время украинские защитники совершили контратаку в районах Новой и Старой Сорочины.

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Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили командный пункт российских войск в городе Рыльск.

Этот удар является частью масштабной операции ВСУ, направленной на ликвидацию командных центров противника и подрыв его управления на территории Курской области.

Аналитики ISW также напомнили, что 7 января украинские силы нанесли удар по командному пункту 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ в Белом Курской области.

Бои в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, недавно оккупанты совершили "жест доброй воли" на Курщине. Речь идет об армии КНДР - Пхеньян отзывает своих солдат из-за потерь.

Аналитики ISW подтвердили продвижение украинцев в Курской области. Так, ВСУ продвигаются вдоль улицы Новоселовки в северо-западной части Погребков.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко обратил внимание на военно-политический аспект. Он объяснил, для чего ВСУ удерживать Курщину.

Больше новостей о Курщине:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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