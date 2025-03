Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

О чем говорится в материале The Guardian:

120 истребителей стран Европы могут быть привлечены для защиты Киева и западных регионов Украины от российских атак без прямого расширения конфликта с Москвой. Такой сценарий предусмотрен в плане "Небесный щит", разработанном военными экспертами, сообщает The Guardian.

Сторонники инициативы отмечают, что "Небесный щит" станет европейской системой воздушной защиты, независимой от НАТО. Его цель - перехват российских крылатых ракет и дронов, атакующих украинские города и критическую инфраструктуру. Это также может служить основой для "перемирия в небе", предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе.

Среди сторонников этого плана - Филипп Бридлав, бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе, сэр Ричард Ширрефф, экс-генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале 2010-х, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Еще один сторонник, бывший глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, заявил, что реализация программы "Небесный щит" стала бы ключевым элементом укрепления Европы, обеспечивая эффективную защиту Украины.

Этот план разрабатывали бывшие стратеги Королевских ВВС Великобритании в сотрудничестве с украинскими военными, после чего его представили европейским министерствам обороны. Однако пока европейские лидеры не выразили готовности санкционировать патрулирование украинского воздушного пространства, пока продолжаются боевые действия.

По мнению инициаторов, последние события могут вновь актуализировать идею защиты части украинского неба, что станет важным фактором обеспечения безопасности Киеву в случае прекращения огня.

В то же время на Западе существуют опасения, что привлечение истребителей НАТО может привести к прямому столкновению с Россией. Особый риск заключается в том, что сбитие самолета любой из сторон может спровоцировать опасную эскалацию.

Сторонники инициативы, однако, уверяют, что риск для пилотов "Небесного щита" минимален, поскольку с 2022 года Москва избегает переброски своих боевых самолетов за пределы линии фронта. По словам разработчиков, расстояние между истребителями НАТО и российской авиацией составит более 200 км.

Напомним, как ранее сообщал Главред, с вечера 5 марта российские оккупанты совершили атаку на Украину, выпустив две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и 112 ударных дронов Shahed. Кроме этого, противник использовал беспилотники-имитаторы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что удалось уничтожить 68 дронов, еще 43 были потеряны по локации.

Россия испытывает в Украине новую тактику войны на истощение, нанося удары не только по военным объектам, но и по энергетической и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время встречи с сообществом Украинского католического университета. Он отметил, что враг целенаправленно атакует энергосистему, больницы, школы и университеты, пытаясь запугать мирных жителей.

Тем временем Франция заявила о готовности передать Украине свои разведывательные данные после того, как аналогичная помощь со стороны США была приостановлена. Об этом сообщил министр обороны Себастьян Лекорню, передает France 24.

