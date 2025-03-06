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"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

Анна Ярославская
6 марта 2025, 12:33
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РФ никогда не отказывалась от своих захватнических планов по Украине.
Валерий Залужный, последствия атаки
​ Валерий Залужный заявил о новой тактике армии РФ в Украине / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, скриншот, Днепропетровская ОВА

Главные тезисы:

  • Оккупанты изменили тактику в Украине
  • РФ стремится запугать мирное население

Страна-агрессор Россия тестирует в Украине новый тип войны – войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время встречи с сообществом Украинского католического университета.

По его словам, враг сознательно атакует энергосистему, больницы, школы и университеты, чтобы запугать мирное население.

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"Роботы шуршат по небу, выбивают всю энергетику. Затем летят дорогие ракеты – специально по школам, университетам, больницам. Это новая война", – сказал Залужный.

Дипломат и экс-главком ВСУ не исключает, что если мир не решит эту проблему на глобальном уровне, то ситуация может только усугубиться.

"Теперь есть огромная глобальная проблема, которую, если на глобальном уровне не решить, может быть еще другая", — заявил Залужный.

Валерий Залужный
Кто такой Валерий Залужный / Инфографика: Главред

Война в Украине - поседение новости

Как писал Главред, с вечера 5 марта российская оккупационная армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 112 ударными БПЛА типа Shahed. Также враг применял беспилотники-имитаторы.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 68 дронов удалось сбить, еще 43 - были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки в Кривом Роге российская ракета попала в пятиэтажный отель, погибли четыре человека, еще 31 - получил ранения.

В ночь на 6 марта Харьков был под атакой дронов прогремели взрывы. Под удар попал жилой район города.

Тем временем глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными. По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине.

В Институте изучения войны заявили, что остановка обмена разведданными между США и Украиной может сыграть на руку российской военной авиации. Враг сможет увеличить частоту атак, кроме того, авиационные удары будут более эффективными для захватчиков.

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