Остановка обмена разведданными с Украиной: в ЦРУ сделали важное заявление

Не исключается, что в дальнейшем США могут отменить приятое решение, подчеркнул Джон Рэтклифф.

https://glavred.info/world/ostanovka-obmena-razveddannymi-s-ukrainoy-v-cru-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10644800.html Ссылка скопирована

В ЦРУ заявили о приостановке обмена данными с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Central.Intelligence.Agency, ОП

Главное:

США прекратили сотрудничество с Украиной в сфере разведки

В дальнейшем США могут отменить приятое решение, заявил Рэтклифф

Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине. Такую информацию опубликовал корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

видео дня

В то же время не исключается, что в дальнейшем США могут отменить приятое решение.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

/ Инфографика Главред

Что известно о решении Вашингтона

Как уточняет Financial Times со ссылкой на представителей правительства, разведывательное сотрудничество США было решающим для способности Украины выявлять и атаковать российские военные цели.

Разведданные США имеют для Украины крайне важное значение в защите от российских атак. Их потеря может оказаться разрушительной.

Из секретных данных, которые США ранее передавали Украине, было известно, когда и где поднимались российские бомбардировщики для ударов по стране. Благодаря этому у Украины было от нескольких минут до нескольких часов на подготовку к атакам.

Также США предоставляли данные о предполагаемых маршрутах до 200 российских беспилотников-камикадзе за ночь. Это позволяло мобильным зенитным группам вовремя выдвигаться на позиции и сбивать российские ударные дроны до того, как они достигали критически важной инфраструктуры.

По данным Sky News, США прекратили делиться с Украиной разведданными, необходимыми для ударов по территории РФ.

В то же время часть других разведданных продолжают передаваться.

Ранее сообщалось о том, что США запретили Британии передавать разведанные Украине. Решение касается британского Главного управления разведки, шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

Другие новости:

Что такое ЦРУ? Центральное разведывательное управление (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – главное разведывательное управление при правительстве США, основная функция которого заключается в получении и обработке информации относительно иностранных правительств, корпораций и людей, в отчете о полученной информации соответствующим ветвям правительства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред