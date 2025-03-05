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Остановка обмена разведданными с Украиной: в ЦРУ сделали важное заявление

Алексей Тесля
5 марта 2025, 15:02
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Не исключается, что в дальнейшем США могут отменить приятое решение, подчеркнул Джон Рэтклифф.
ЦРУ
В ЦРУ заявили о приостановке обмена данными с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Central.Intelligence.Agency, ОП

Главное:

  • США прекратили сотрудничество с Украиной в сфере разведки
  • В дальнейшем США могут отменить приятое решение, заявил Рэтклифф

Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине. Такую информацию опубликовал корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

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В то же время не исключается, что в дальнейшем США могут отменить приятое решение.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

помощь США, инфографика
/ Инфографика Главред

Что известно о решении Вашингтона

Как уточняет Financial Times со ссылкой на представителей правительства, разведывательное сотрудничество США было решающим для способности Украины выявлять и атаковать российские военные цели.

Разведданные США имеют для Украины крайне важное значение в защите от российских атак. Их потеря может оказаться разрушительной.

Из секретных данных, которые США ранее передавали Украине, было известно, когда и где поднимались российские бомбардировщики для ударов по стране. Благодаря этому у Украины было от нескольких минут до нескольких часов на подготовку к атакам.

Также США предоставляли данные о предполагаемых маршрутах до 200 российских беспилотников-камикадзе за ночь. Это позволяло мобильным зенитным группам вовремя выдвигаться на позиции и сбивать российские ударные дроны до того, как они достигали критически важной инфраструктуры.

По данным Sky News, США прекратили делиться с Украиной разведданными, необходимыми для ударов по территории РФ.

В то же время часть других разведданных продолжают передаваться.

Ранее сообщалось о том, что США запретили Британии передавать разведанные Украине. Решение касается британского Главного управления разведки, шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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Что такое ЦРУ?

Центральное разведывательное управление (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – главное разведывательное управление при правительстве США, основная функция которого заключается в получении и обработке информации относительно иностранных правительств, корпораций и людей, в отчете о полученной информации соответствующим ветвям правительства, пишет Википедия.

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