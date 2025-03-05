Военная помощь Украине от США: в The New York Times узнали о решении Трампа

Что известно из материала The New York Times:
- Трамп не отменил решения о приостановке военной помощи Украине
- Трамп очень мало говорил в Конгрессе о внешней политике
Американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.
Как сообщает The New York Times, журналисты сделали анализ речи Трампа в Конгрессе и пришли к выводу, что глава государства посвятил мало времени ситуации на международной арене.
В частности, Трамп не вдавался в детали по поводу того, как США противостоять глобальным вызовам, которые включают рост влияния КНР и расширение ядерного арсенала. Также он подробно не говорил о стратегии вбивания клина в отношения Китая и РФ.
Тема военной помощи при обращении в Конгрессе
Более того, в NYT акцентировали внимание на том, что Трамп не стал говорить о приказе, направленном на заморозку всей иностранной помощи.
Он приветствовал решение Зеленского по поводу готовности к мирным переговорам и соглашения о редкоземельных металлах, но оставил в силе свой запрет на новые поставки вооружений или же другой серьезной помощи Украине.
США приостановили военную помощь Украине – что об этом известно:
Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.
Пауза в военной помощи Украине – временная, сказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. По его словам, такое решение связано со ссорой Трампа и Зеленского в Белом доме. Он призвал Зеленского "исправить ситуацию".
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил остановку поставок помощи США в Украину через польский хаб. Отчеты из центра в Ясенке, как заявил Туск, подтверждают эту информацию.
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Что известно о The New York Times?
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
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