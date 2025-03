Военная помощь Украине от США: в The New York Times узнали о решении Трампа

Что известно из материала The New York Times:

Американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.

Как сообщает The New York Times, журналисты сделали анализ речи Трампа в Конгрессе и пришли к выводу, что глава государства посвятил мало времени ситуации на международной арене.

В частности, Трамп не вдавался в детали по поводу того, как США противостоять глобальным вызовам, которые включают рост влияния КНР и расширение ядерного арсенала. Также он подробно не говорил о стратегии вбивания клина в отношения Китая и РФ.

Более того, в NYT акцентировали внимание на том, что Трамп не стал говорить о приказе, направленном на заморозку всей иностранной помощи.

Он приветствовал решение Зеленского по поводу готовности к мирным переговорам и соглашения о редкоземельных металлах, но оставил в силе свой запрет на новые поставки вооружений или же другой серьезной помощи Украине.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

Пауза в военной помощи Украине – временная, сказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. По его словам, такое решение связано со ссорой Трампа и Зеленского в Белом доме. Он призвал Зеленского "исправить ситуацию".

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил остановку поставок помощи США в Украину через польский хаб. Отчеты из центра в Ясенке, как заявил Туск, подтверждают эту информацию.

