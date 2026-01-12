В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

Во Львове уже работает более 20 базовых станций со скоростью до 500 Мбит/с.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-vpervye-zapustili-5g-gde-uzhe-rabotaet-set-i-kakie-goroda-na-ocheredi-10731599.html Ссылка скопирована

Во Львове впервые запустили сеть 5G / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

Во Львове запущена пилотная сеть 5G

Сеть 5G покрывает центр Львова, прилегающие микрорайоны и Львовскую политехнику

Следующие города - Бородянка и Харьков

В понедельник, 12 января, впервые в Украине запустили 5G. Пилотный запуск состоялся во Львове, а следующими городами станут Бородянка и Харьков. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Киевстар.

Федоров подчеркнул, что главным преимуществом новой технологии является скорость передачи данных около 500 Мбит/с на абонента.

видео дня

"Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине", - рассказал он.

По словам Федорова, на данный момент в городе уже построено более 20 базовых станций 5G. Министр добавил, что в январе сеть 5G заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, а впоследствии технология появится и в других городах Украины.

"Запуск пилота 5G - это результат системного сотрудничества государства, бизнеса и военных. Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий", - подчеркнул Федоров.

Как подключиться к 5G

Мобильный оператор Vodafone сообщил, что сеть 5G уже работает в центре Львова, прилегающих микрорайонах и Львовской политехнике, а вскоре покрытие появится и на Главном железнодорожном вокзале. Тестирование продлится предварительно до конца 2026 года.

Абоненты со смартфонами, поддерживающими 5G, могут пользоваться сетью без дополнительных услуг. Трафик тарифицируется как в 4G.

"Проверить поддержку 5G вашей SIM-карты просто: набираете *222# - и получаете ответ. Если ваша карта работает в 4G, будет поддерживать и 5G. Если ваш телефон поддерживает 5G, проверьте в настройках, выбран ли тип сети "5G", - говорится в заявлении оператора.

Мобильная связь в Украине - новости по теме

Напомним, ранее Федоров анонсировал, что Украина планирует ввести тестовую 5G-связь в 2024 году. Он отметил, что до сих пор совершенствовалась сеть 4G, поскольку во время войны часть оборудования переместили для усиления связи в отдельных регионах, что снизило ее общее качество.

Также в 2024 году НЦУ изменил требования для мобильных операторов в военное время. Они должны обеспечивать связь в течение 10 часов при отключении электроэнергии вместо 4 часов ранее.

Как сообщал Главред, в 2024 году Федоров сообщил, что в трех городах начинается тестирование сети 5G после внесения изменений в постановление об использовании радиочастот. Тестирование проходит в два этапа в течение двух лет.

Читайте также:

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред