Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

Руслана Заклинская
12 января 2026, 13:35
120
Во Львове уже работает более 20 базовых станций со скоростью до 500 Мбит/с.
В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди
Во Львове впервые запустили сеть 5G / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

  • Во Львове запущена пилотная сеть 5G
  • Сеть 5G покрывает центр Львова, прилегающие микрорайоны и Львовскую политехнику
  • Следующие города - Бородянка и Харьков

В понедельник, 12 января, впервые в Украине запустили 5G. Пилотный запуск состоялся во Львове, а следующими городами станут Бородянка и Харьков. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Киевстар.

Федоров подчеркнул, что главным преимуществом новой технологии является скорость передачи данных около 500 Мбит/с на абонента.

видео дня

"Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине", - рассказал он.

По словам Федорова, на данный момент в городе уже построено более 20 базовых станций 5G. Министр добавил, что в январе сеть 5G заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, а впоследствии технология появится и в других городах Украины.

"Запуск пилота 5G - это результат системного сотрудничества государства, бизнеса и военных. Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий", - подчеркнул Федоров.

Как подключиться к 5G

Мобильный оператор Vodafone сообщил, что сеть 5G уже работает в центре Львова, прилегающих микрорайонах и Львовской политехнике, а вскоре покрытие появится и на Главном железнодорожном вокзале. Тестирование продлится предварительно до конца 2026 года.

Абоненты со смартфонами, поддерживающими 5G, могут пользоваться сетью без дополнительных услуг. Трафик тарифицируется как в 4G.

"Проверить поддержку 5G вашей SIM-карты просто: набираете *222# - и получаете ответ. Если ваша карта работает в 4G, будет поддерживать и 5G. Если ваш телефон поддерживает 5G, проверьте в настройках, выбран ли тип сети "5G", - говорится в заявлении оператора.

Мобильная связь в Украине - новости по теме

Напомним, ранее Федоров анонсировал, что Украина планирует ввести тестовую 5G-связь в 2024 году. Он отметил, что до сих пор совершенствовалась сеть 4G, поскольку во время войны часть оборудования переместили для усиления связи в отдельных регионах, что снизило ее общее качество.

Также в 2024 году НЦУ изменил требования для мобильных операторов в военное время. Они должны обеспечивать связь в течение 10 часов при отключении электроэнергии вместо 4 часов ранее.

Как сообщал Главред, в 2024 году Федоров сообщил, что в трех городах начинается тестирование сети 5G после внесения изменений в постановление об использовании радиочастот. Тестирование проходит в два этапа в течение двух лет.

Читайте также:

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова мобильная связь мобильный оператор новости Украины Михаил Федоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

14:02Энергетика
"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

13:54Политика
В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Последние новости

14:40

"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

14:29

Чтобы дизельное авто "пережило" морозы: что нужно сделать водителям уже сейчас

14:10

В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

14:02

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

13:54

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
13:35

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:18

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океанаВидео

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

Реклама
12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

Реклама
10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

09:28

Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

09:13

Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

08:07

"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвкеВидео

07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшиеФото

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

Реклама
03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

02:40

Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

01:44

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:30

Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

01:08

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

00:46

В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

11 января, воскресенье
23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять