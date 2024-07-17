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Мобильные операторы будут работать без света дольше: в Госспецсвязи назвали сроки

Юрий Берендий
17 июля 2024, 14:47
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В Госспецсвязи отметили, что мобильные операторы должны обеспечить непрерывность мобильной связи в течение 10 часов во время отключений света.
Мобильные операторы будут работать без света дольше: в Госспецсвязи назвали сроки
Мобильных операторов обязали увеличить работу сетей в условиях блэкаута / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) изменил требования к базовым станциям мобильных операторов в условиях военного положения. Согласно новым правилам, операторы должны обеспечить доступность мобильной связи в течение 10 часов при отключении электроэнергии, что является увеличением срока с 4 часов, который был установлен ранее. Эта инициатива указана в распоряжении Госспецсвязи.

Также требуется, чтобы до 1 сентября этого года мобильные операторы гарантировали функциональность всех объектов физической инфраструктуры, которые выполняют роль международных центров коммутации, в течение не менее 72 часов при отключении электричества.

То же самое касается узлов специальных служб, которые обслуживают оперативно-диспетчерские службы по номерам 101, 102, 103, 104 и 112. Все эти узлы должны быть оснащены электрогенераторными установками или сменными блоками батарей для обеспечения работы в течение первых 72 часов после отключения электроснабжения.

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Дополнительно, в течение 2024 года мобильные операторы должны увеличить мощности, чтобы обеспечить непрерывную мобильную связь в течение 10 часов во время отключения электричества.

Работы по модернизации должны начаться еще в этом году, поскольку до 1 декабря 2024 года не менее 80% базовых станций мобильной связи должны быть готовы работать в течение 10 часов после отключения электроснабжения.

Крайний срок завершения модернизации оборудования установлен на февраль 2025 года.

"Обеспечена доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения инфраструктуры электронных коммуникационных сетей: (...) до 1 февраля 2025 года" - говорится в распоряжении Госспецсвязи.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения света в Украине - что известно о графиках отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, к осени графики отключения электричества в Украине могут стать менее строгими. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что аномальная жара в Украине спадет уже со следующей недели, а также есть вероятность завершения ремонтов некоторых энергоблоков, что позволит их активно использовать.

Количество часов с электроснабжением в Украине может увеличиться уже в августе, по прогнозу спикера Укрэнерго Марии Цатурян. Она связывает это с возвращением в эксплуатацию энергетических объектов после ремонтов. Однако, уменьшение ограничений будет возможным только при отсутствии новых вражеских ударов.

В среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети Украины энергоблока-тысячника после планового ремонта. В компании отметили, что оперативные действия украинских атомщиков значительно усилят энергосеть страны.

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