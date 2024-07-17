'Страдают 10 лет': в США жестко ответили Лаврову на заявления об угрозах для РФ

В Госдепе США подчеркнули, что ни одна из стран Запада не угрожала России ни до вторжения в Украину в 2014 году, ни до полномасштабной агрессии в 2022 году.

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В США жестко ответили на циничные заявления Лаврова / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Глава российского МИД Сергей Лавров во время своего выступления в Совбезе ООН пожаловался за "угрозы" со стороны западных стран из-за попыток урегулировать войну в Украине. В США ответили, что страх России заключается в распространении демократии вблизи ее границ. Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки".

"Это их территория оккупирована, их людей убивают в войне, которую они не начинали, но от которой страдают уже фактически 10 лет", - заявил он.

Представитель Госдепа назвал "неправомерной" точку зрения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что политическое и дипломатическое урегулирование войны в Украине должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз России со стороны западного, евроатлантического направления.

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Миллер подчеркнул, что России никто не угрожал ни до вторжения в Украину в 2014 году, ни до полномасштабного вторжения в 2022 году. По его словам, РФ "видит угрозу в существовании демократии на ее границах".

"Военной угрозы не было. Никто не угрожал захватить российскую территорию, поэтому мы отвергаем такую точку зрения и будем продолжать работать с нашими украинскими партнерами над окончательным завершением этого конфликта справедливым миром - не просто миром, а справедливым и прочным миром", - подчеркнул Миллер.

Какие страны входят в Совет безопасности ООН / Инфографика: Главред

Что такое Генеральная Ассамблея ООН? Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

Председательство России в Совбезе ООН - что известно о "мирных инициативах" России

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время выступления на Совбезе ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал произведение Джорджа Оруэлла "Скотный двор". В ответ украинский постпред при ООН Сергей Кислица спросил российского представителя, каким животным он себя считает в этой истории.

После заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждали ракетный удар России по детской больнице Охматдет в Киеве 8 июля, российское представительство устроило ланч по случаю своего председательства, где основным блюдом меню была "котлета по-киевски с катропляным пюре".

Аналитики Института изучения войны отметили, что президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога фактически равнозначны капитуляции Украины.

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